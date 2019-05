Volledig scherm Moeder Theresa © Annemarie Kleywegt

Nieuwe parochie

Ik las in BN DeStem dat de geloofsgemeenschappen van onder andere Riel, Gilze, Chaam, Alphen, Baarle-Nassau en Ulicoten gefuseerd zijn tot één parochie, met de naam ‘Johannes de Doper’. De zoveelste fusie in het Bisdom Breda. Noodzakelijk, maar wat de naamgeving betreft heb ik mijn bedenkingen. Dat geldt voor meer nieuwe parochies in Breda, zoals de parochie van de H. Familie of de parochie van de H. Maria Magdalena. Een parochie zou toch een naam moeten hebben van een heilige die gelovigen tot voorbeeld kan zijn en die mensen op het spoor zet tot navolging van zijn of haar goede daden. Van Johannes de Doper of Maria Magdalena is nauwelijks iets bekend. Het zijn schimmige figuren die de huidige mens en christen onmogelijk iets kunnen zeggen. Waarom niet mensen uit onze tijd die met hun doen en laten tot onze verbeelding spreken, zoals pater Damiaan, Moeder Theresa, bisschop Oscar Romero of Edith Stein? Parochianen mochten voorstellen indienen, maar met de ‘witte-boordenpriesters’ zal een parochie nooit de naam van een ‘heilige’ uit onze tijd krijgen. Jammer!

Chris van Gool, Breda

Minder vliegen?

Het is toch de bedoeling dat we met zijn allen iets aan het milieu en de CO2-uitstoot gaan doen? Door bijvoorbeeld minder te vliegen. Hierover kunnen we in ieder geval geen voorbeeld nemen aan koning Willem-Alexander. Na zijn verjaardagsfeestje in Amersfoort werd de dag samen met Maxima afgesloten in Griekenland. Nog geen week later vloog het gehele koninklijke gezin naar het Spaanse Sevilla om de dag te herdenken dat Willem-Alexander en Máxima elkaar daar twintig jaar geleden ontmoetten. Over minder vliegen gesproken...

Joke de Moree, Roosendaal

Tranen voor NAC

Het was te verwachten, maar zoveel aandacht voor de degradatie van NAC is natuurlijk overdreven, zoals zo vaak als het om NAC gaat. Op de voorpagina, in Stad en Streek, op de voorkant van het sportkatern en op pagina 2 en 3 van dat sportkatern. Ja, nu weten we het wel meneer Blanco: NAC is gedegradeerd!

Met ‘voetballers’ die zich moeten afvragen of ze niet beter iets anders kunnen gaan doen. Er zijn vele oorzaken, maar die zijn in de afgelopen tijd al diverse malen aan bod gekomen. Te weinig talent, slechte leiding en net zo vaak wisselen van trainer als mannen doen van stropdas. Al die aandacht in BN DeStem heeft niet kunnen voorkomen dat NAC nu zal ‘verhuizen’ naar een andere pagina. Toch, meneer Blanco? Degradeert u ook mee? Ik zal daar niet rouwig om zijn en met mij vast nog vele anderen. Eindelijk ruimte voor echte sportprestaties, zoals die van Kiki Bertens (4e op de wereldranglijst). Zíj zou op pagina’s 2-3 van het sportkatern niet hebben misstaan!