Een mentaliteit kun je niet onmiddellijk aanleren, die moet je voelen

Geef mij dan toch de andere Louis maar

Louis heeft het zo te zien naar zin in Qatar. Op het trainingsveld in ieder geval. Het is gezelligheid troef in kamp Oranje tussen de wedstrijden door. De bondscoach knuffelt de oma van Memphis. Hij complimenteert vader Malacia met de opvoeding van diens zoon. Gaat samen met zijn Truusje, Frenkie en diens vriendinnetje Mikky op de foto of ze als twee stelletjes op vakantie zijn. Kortom, Louis is lief.

28 november