Een luide roep om meer camera’s: 'Wat zou je willen uitvreten dan?'

Of het gebruik van meer camerabeelden op straat een goed middel is om misdrijven te bestrijden of veroorzakers van ernstige verkeersongelukken op te sporen? Nou en of, vinden de meeste lezers die op die vraag reageerden. Velen gingen niet eens in op de vraag naar de wenselijkheid, maar begonnen meteen over de kwaliteit van de beelden. Die moest beslist beter, zodat gezichten van overtreders gemakkelijker te herkennen zouden zijn voor de politie of kijkers van Opsporing Verzocht.

Slechts een paar inzenders plaatsten kanttekeningen. Die vonden dat het privacybelang wel erg gauw overboord werd gegooid. Nee, ook zij hadden niets te verbergen, maar of je dan gelijk moest willen dat allerlei toezichthouders je overal in beeld konden volgen... Anderen waarschuwden voor schijnveiligheid, benadrukten dat we niet moeten verwachten dat met een paar beeldvastleggers alle misdaden de wereld uit zijn. En één ervaringsdeskundige wees op de niet bepaald feilloze overheid.

Hieronder een greep uit de inzendingen.

Vastleggen noodzakelijk

Degene die het ongeval op Prinsenkade in Breda heeft veroorzaakt, is doodordinaire crimineel. Wanneer je de ballen niet hebt om te vertellen wat je gedaan hebt, moet je opgespoord kunnen worden om dat onder dwang dan maar te doen. En als ooit uitkomt dat een passagier, of familie of vrienden er ook van wisten, dan moeten die bestraft worden wegens dat verzwijgen.

Ik ben dus voor meer camera’s. Helaas leven wij in een tijd waarin die nodig zijn om afschuwelijke gebeurtenissen vast te leggen. Wanneer mensen te laf zijn om voor hun eigen fouten uit te komen en mensen te laf zijn om anderen op hun gedrag aan te spreken, hebben wij helaas geen ander middel tot onze beschikking.

De andere kant van de medaille is de enorme hoeveelheid werk die het met zich meebrengt. Derhalve zullen onze justitiële diensten de beschikking moeten gaan krijgen over nog meer geld en mankracht. Er is geen andere keus.

Henny Iseger,

Breda

Openbare ruimte? Doen!

De privacy wordt geschonden als openbare camera’ s in woningen zouden kunnen kijken. Opnames maken in openbaar gebied heeft niets met privacyschending te maken; daar is alles en iedereen toch al voor anderen zichtbaar. Ik begrijp de tegenstanders die zich op hun privacy beroepen dan ook niet. Tenzij zij regelmatig iets uithalen wat het daglicht niet kan verdragen: drugsdealers, vechtersbazen, vreemdgangers, inbrekers, zakkenrollers, graffitispuiters, wild­plakkers, ziekmelders en dergelijke. Hoe meer camera’s, hoe groter het veiligheidsgevoel. Dan durft mijn vrouw ook weer alleen in het donker de straat op.

Rob van der Heijden,

Breda

Hoe meer hoe liever

Hoe meer camera’s op straat, hoe liever ik het heb. En daar blijft het niet bij. Hoe meer preventief afgenomen DNA verzameld, hoe liever. En daar blijft het niet bij. Hoe hoger de boetes voor bellen tijdens het rijden, hoe liever. En daar blijft het niet bij. Nou, laat ik nu ook niet overdrijven... daar blijft het voorlopig wél even bij.

Volledig scherm Over meer camera's moeten we pas praten, als de overheid de verantwoordelijkheid aankan, zegt Paul van Buitenen. © Getty Images/iStockphoto

Dat privé staat wat mij betreft veel te hoog in ons vaandel. Er komen echt geen camera’s in slaapkamers, toiletten, badkamers of achtertuinen te hangen. En wat zou je in vredesnaam uit willen halen op straat, in een park, een woonwijk, een café, een winkel, of op een industrieterrein dat het daglicht niet kan verdragen? Niets toch? Nou dan! In elke straat mogen wat mij betreft om de 20 meter goede camera’s hangen. Ik ga echt niet tegen lantaarnpalen plassen, voortuinen vernielen, gevels bekladden, inbreken, vrouwen lastig vallen of wat dan ook. En doe ik dat toch? Opsluiten die vent!

Anton Joosen,

Hoeven

Overheid faalt te vaak

De discussie over legitimiteit van cameratoezicht wordt meestal gevoerd als tegenstelling ‘opsporing versus privacy’. Daarbij hebben verdedigers van privacy het moeilijk tegen voorstanders van betere opsporingsmogelijkheden. De claim is dan dat veel wetsovertreders vrij rondlopen, omdat de mogelijkheden van dataverzameling en -bewaring te beperkt zijn. Daar tegenover kunnen verdedigers van privacy alleen maar vage argumenten inbrengen als ‘je weet nooit wat ze met die gegevens doen’. Veelgehoorde reactie: ‘Ach, heb niets te verbergen.’

Er is echter wel degelijk een concreet tegenargument. Vanuit mijn ervaring als klokkenluider, ambtenaar in Brussel, Europarlementariër en hulpverlening aan melders van misstanden, heb ik veel misstanden gezien binnen de overheid. Die maakt vaak fouten, met ernstige (persoonlijke) gevolgen. En die worden niet altijd erkend en gecorrigeerd.

Er kan veel misgaan. Denk aan profiling: de geautomatiseerde toepassing van gegevensprofielen op dataverzamelingen. Daarbij kunnen mensen onterecht als verdacht worden aangemerkt. Dan verwoest je iemands leven. Dat maak je niet goed met het vaker oppakken van overtreders.

De overheid is nu niet in staat de zware verantwoordelijkheid te dragen voor meer gegevensinzameling van haar burgers. Pas wanneer de overheid bereid is fouten toe te geven en transparantie te betrachten kunnen we verder praten over meer camera’s.