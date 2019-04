‘Een haalbaar doel is geen uitdaging’

Geen steun

Ik ga geen geld geven en ik ga ook niet naar Friesland om Maarten te steunen. Ik verwacht dat hij de finish wederom niet gaat halen, dus waarom zou hij er weer aan beginnen?

Liesbeth Koomans, Willemstad

Topper

Ik ga Maarten zeker steunen, wat is topper is dit. Omdat ik dezelfde K*-ziekte heb overwonnen, vind ik het nog knapper dat hij dit kan. Zelf sport ik zoveel als mogelijk is om te blijven functioneren, daarom vind ik het extra knap dat hij nog een poging kan en gaat wagen. Ik sta straks in Friesland niet aan de kant, maar ik ga hem zeker financieel steunen. Zet hem op Maarten!

Yvonne Verdult, Hoogerheide

Zijn best gedaan

Hij heeft zijn best al gedaan de vorige keer. Maarten, denk aan jezelf en aan je gezin...

Marie-José Buurstee, Roosendaal

Veel geld

Het maakt niet uit of Maarten de finish haalt of niet, als er maar veel geld wordt opgehaald.

Annemiek Vogelaar, Breda

Krachtpatser

Allereerst, Maarten is een fenomeen, een regelrechte krachtpatser. Maar, daar gelden ook grenzen voor. Niet bij 163 kilometer ging hij helemaal kapot, maar in feite al veel eerder. Ik zag hoe afgetakeld hij uit het water werd gehaald. Plan B lijkt dapper, maar ik vrees dat hij het opnieuw niet gaat halen.

René van Belzen, Etten-Leur

Onhaalbaar?

Er zijn maar weinig mensen die zulke ‘onhaalbare’ uitdagingen aandurven. Ik heb er veel respect voor, zeker de reden waarom Maarten dit doet. Haalbare doelen zijn geen uitdagingen. En ja ik geef geld. Of hij het haalt...

Nee, of toch?

Casper Houben, Terheijden

Niet gezond

Niet meer doen Maarten. Het is echt niet gezond. Er zijn genoeg andere manieren om geld op te halen.

Ronnie Vermeulen, Breda

Gezondheid

Wat hij wil doen, moet hij doen. Kan me herinneren dat het heel slecht was voor zijn gezondheid. Dus tja...

Annemiek Erkens, Oosterhout

Stunt voorbij

Ik kan het wel begrijpen. Maarten van der Weijden heeft zíjn doel, de Elfstedentocht zwemmen, niet gehaald. Hij heeft wel veel geld opgehaald voor zijn goede doel: kankeronderzoek. Nog een keer de Elfstedentocht zwemmen, en nu wel halen. Dat is een persoonlijk doel van Maarten. De stunt is voorbij. Er zal nauwelijks aandacht zijn van de media. Niks nieuws onder de zon voor hen. De publieke belangstelling zal minimaal zijn. Men heeft het al meegemaakt. Er zal veel minder geld opgehaald worden Alles is al bekend. Het lijkt erop dat Maarten dit alles vergeet. Het is zijn persoonlijke doel. Wie durft hem dat te vertellen?

Mijn boodschap aan Maarten: Wacht een paar jaar met een nieuw doel. Dan is er weer (media)aandacht voor, zijn er sponsors en haalt hij weer veel geld op.

Een nieuwe actie dus over een paar jaar. Dan bereik je weer alles wat je wilt. Jouw doel is nu niet gehaald. Doe dat opnieuw, in stilte. En kom over een paar jaar weer met een stunt. Een nieuw persoonlijk doel, wat dan weer geld oplevert voor je goede doel.