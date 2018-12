Een dorp is geen compacte stad, en een provincie geen Randstad

GASTOPINIEInbreiden lijkt de laatste jaren het toverwoord te zijn als het om woning-bouw gaat. In steden wellicht logisch, in dorpen niet, vindt Pim Kantebeen. ,,Wie in een dorp gaat wonen, kiest voor de vrijheid.”

door Pim Kantebeen

Het pleidooi van de Brabantse gedeputeerde Wonen, Erik van Merrienboer (PvdA), en zijn adviseur Niek Bargeman onlangs in BN DeStem was: ‘We gaan inbreiden, niet uitbreiden’. Daarmee gaan zij ervan uit dat iedereen maar in een compacte stadswijk wil wonen. En zij leggen zo beperkingen op aan de woningbouw die in Noord-Brabant hard nodig is.

Nog niet zo lang geleden wilde iedereen juist de stad uit. Wonen in licht, lucht en ruimte was het ideaal. Dat veroorzaakte leegstand en verpaupering in de binnensteden. Inmiddels hebben stedenbouwkundigen daar wat op gevonden: de compacte stad. Steden met wonen, werken en voorzieningen dicht op elkaar worden door velen aantrekkelijker gevonden dan ‘eenzaamheid in het groen’.

Stapelbare soort

Maar niet iedereen is gelukkig in de stad. Mensen verschillen. Alfa’s zijn bijvoorbeeld overwegend van het stapelbare soort. Die laten zich prima boven elkaar in appartementen huisvesten, als er in de buurt maar musea, theaters en concertgebouwen zijn. In het groen worden ze ongelukkig, want die bomen zeggen niks terug.

Quote Alfa’s laten zich prima boven elkaar stapelen, beta’s willen liever een tuintje en garage Pim Kantebeen Bèta’s zijn daarentegen vaak materialistischer van aard. Behalve veel gadgets willen bèta’s een tuintje, een garage waar ze zich kunnen uitleven op hun hobby’s, en liefst een vrijstaande woning. Anderen kiezen voor een dorp vanwege bijvoorbeeld de menselijke maat.

Prima. Dan gaat de één dus wonen in de stad, en de ander in het groen. Ze hebben de vrijheid om te kiezen voor hun eigen woongeluk. Maar inmiddels ontstaat er leegstand en verpaupering in de dorpen, ook al groeit de bevolking van Nederland nog steeds. En nieuwbouw in dorpen bestaat tegenwoordig uit veel woning op weinig grond. Onder de noemer ‘inbreiding’ lijkt het bestuur ook hier te vallen voor ‘de compacte stad’ en bouwt de ruimte vol. Maar voor wie? De meeste alfa’s willen helemaal niet in een dorp wonen, en de meeste bèta’s niet in een compacte stad.

Mijn wijk in het Brabantse Oudenbosch is een typische wederopbouwwijk met veel licht, lucht en ruimte. De wijk heeft één grote groene as, de brink. Samen met de kortzichtigen in het lokale bestuur keken partijen die slechts geïnteresseerd zijn in winst, en niet in waarde, verlekkerd naar deze brink als locatie voor bouwprojecten. Pave paradise and put up a parking lot werd verkocht met leefbaarheid, leegstand en verpaupering als gelegenheidsargumenten.

Troef uitspelen

Quote Je kunt ruimte leegstand noemen, maar je kunt het ook een kwaliteit van dorpen vinden Pim Kantebeen Tegelijkertijd ontstaat op het platteland leegstand en zijn boerenschuren doelwit van henneptelers. Gelukkig heeft inspraak tot nu toe gewerkt. Hier in de provincie hebben we iets wat de Randstad niet heeft: ruimte! Je kunt dat leegstand noemen, maar eigenlijk is het een kwaliteit waar ieder dorp de grote stad mee verslaat. Echter, we spelen deze troef niet, omdat het openbaar bestuur is gevallen voor het grootstedelijk denken van ‘de compacte stad’. Dat staat niet op zichzelf. Universiteiten staan in grote steden en daar kun je wel stedenbouwkunde studeren, maar geen dorpenbouwkunde. De gemeenteambtenaar die zich het stedelijk vertoog eigen maakt, kan misschien een carrièrestap maken naar een grotere gemeente.

De oorzaak van leegstand op het platteland ligt in de ruilverkaveling: het gevarieerde, natuurrijke, kleinschalige en bewoonde platteland is in de afgelopen eeuw ten onder gegaan door overheidsingrijpen om de stedeling aan goedkoop voedsel te helpen. En o wee als je tegenwoordig een hippe barn conversion wil bouwen, dat noemen verstedelijkte, provinciale politici namelijk ‘verrommeling van het platteland’. Alsof mensen niet horen te wonen waar de stad ophoudt.

Verleiden

We hebben in Brabant ruimte. Laten we die dan ook gebruiken als kwaliteit voor wonen en ondernemen. Bouw ook in het buitengebied, zorg voor voldoende parkeergelegenheid en laat onze dorpse wijken bestaan uit licht, lucht en ruimte. En verleidt mensen uit de stad met grote kavels om in het buitengebied een mooie woning te bouwen. Het is dan snel afgelopen met die leegstand in de dorpen en op het platteland.