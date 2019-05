‘Een beetje krant doet ook degelijk verslag van het damesfietsen’

Sport

Over BN De Stem van dinsdag 23 april: ongeveer een derde van de voorpagina was gevuld met Mathieu van der Poel. De sportbijlage: voorpagina met Mathieu van der Poel, pagina 2 en 3 geheel gewijd de heldendaad van Van der Poel in de Amstel Gold Race en pagina 4 en 5, jawel, wederom gewijd aan Van der Poel. Ik kan u vertellen, ik heb genoten die paasmiddag voor de tv. Een prachtige finale, wat kan die man fietsen!

Langs de rand van pagina 4 zie ik nog een artikeltje van 5 bij 4,5 cm. Daarin wordt vermeld: Van Vleuten komt net tekort. Ik heb de dames ook zien rijden in Limburg, wat een prachtige strijd! Een beetje krant doet toch ook daar degelijk verslag van? Bijna dagelijks wemelt het NAC voor mijn ogen en op 23 april lees ik ‘dat NAC naar het einde van een hels seizoen snakt.’ Ik kan u melden: ik ook. En mooi op tijd wordt mijn abonnementsbijdrage afgeschreven. Bravo!

Frans Nefs, Bergen op Zoom

Kapitaal

Ik ben 78 en weet al 50 jaar dat de wet gemaakt wordt door en voor het kapitaal. Ik heb er geen moeite mee dat investeerders 10 of 15 procent rendement hebben op hun investeringen. Mits die investeringen de wereld vooruit helpen en voor iedereen goed zijn. Nu zie je dat er iedere keer kunstjes uit de hoed getoverd worden, die zogenaamd goed zijn voor de minstbedeelden, maar het wordt allemaal gesubsidieerd met belastinggeld. Ondertussen draaien de werkgevers winst ten koste van de belastingbetaler.

Het is ook niet normaal, dat de overheid zich bemoeit met de pensioenpotten. De lage rentes die momenteel over spaargeld wordt betaald, het is pure diefstal. Ik heb medelijden met mensen die alleen AOW hebben en amper pensioen. En ondertussen zit er in Den Haag een ambtenaar die 200.000 euro aan telefoonkosten verbruikt! Ze leven daar als godenzonen. De vakbeweging moet weer eens wat meer zijn tanden laten zien. Er wordt vooral gepolderd, het kapitaal lacht zich suf. Een sterke vakbond met meer leden betekent ook een grotere vuist naar de graaiers.

Verkeersslachtoffers

In BN DeStem van 18 april stond dat na jaren van daling, het aantal verkeersslachtoffers in 2018 explosief is gestegen. Een goede verklaring hebben verkeersdeskundigen niet. Hoewel ik geen deskundige ben, lijkt mij één van de redenen eenvoudig te bedenken: het gebruik van mobieltjes in het verkeer. Ik zie het dagelijks om me heen: appende fietsers en automobilisten die even niet opletten, omdat ze op hun mobieltje kijken. Vaak heel kort, maar dat kan al fataal zijn. Als je er wat van zegt, reageren veel bestuurders verontwaardigd.

Hoe vaak lees je niet: ‘door onbekende oorzaak van de weg geraakt’, of ‘op de verkeerde weghelft beland’? Mobieltjes zullen niet altijd de oorzaak zijn, maar in een aantal gevallen mogelijk wel. Binnenkort gaat gelukkig het appverbod voor fietsers in. Hopelijk wordt dit ook gehandhaafd. Verhoog ook de boetes hiervoor. En bij herhaling? Inbeslagname van rijbewijs én van het mobieltje! Klinkt heftig, maar waarom niet? Alleen al de preventieve werking hiervan kan levens redden.

Eric de Regt, Wouw