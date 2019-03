Duurzame dood? Liever duurzaam leven

GASTOPINIEPrachtig, zo'n duurzame uitvaart, maar natuurbegraven, resomeren of composteren zijn niet per definitie de groenste keuze. Aan een duurzame wereld werk je 't best vóór je dood.

Ooit was het simpel. Je koos voor begraven of cremeren. Je ging óf de grond in waar je lichaam langzaam ontbindt óf de oven in waar je overblijfselen in vlammen opgaan. Maar er komen nieuwe manieren aan om je lichaam aan de elementen terug te geven, zoals resomeren en composteren. Die zijn vooral ingegeven door duurzaamheid. Maar zijn ze ook echt 'groener'? Niet per se.

Sinds 2003 kiezen meer Nederlanders voor cremeren dan begraven. Sinds afgelopen jaar geldt dat zelfs voor twee op de drie. Kosten zijn daarbij belangrijk. Grond is schaars en duur in Nederland. Moderne begraafplaatsen zijn dan ook vaak niet meer lommerrijk, maar 'efficiënt ingericht'. Ook andere zaken spelen uiteraard mee bij het besluit. Willen nabestaanden een plek om naartoe te gaan? Is er een familiegraf? Wat schrijft je geloof voor? En tegenwoordig stellen mensen ook steeds vaker de vraag: wat is duurzamer?

Groene stroom

Quote Ook composte­ring wordt misschien een optie. De Amerikaan­se staat Washington overweegt het toe te staan Marga van Zundert Dat blijkt een ingewikkelde rekensom. Een lichaam bestaat voor meer dan de helft uit water. Een crematieoven moet daarom goed heet zijn, meer dan 1000 graden Celsius. Dat kost veel energie. Daar staat tegenover dat kostbare metalen uit vullingen en protheses na een crematie kunnen worden teruggewonnen. En cremeren kan sinds kort ook in elektrische ovens met groene stroom. Begraven vraagt nauwelijks energie, behalve de brandstof van de graafmachine waarmee het graf wordt gedolven. Maar valt weer een stuk minder duurzaam uit als je een grote natuurstenen deksteen wilt of een zware eikenhouten kist. Dat is anders bij natuurbegraven: geen steen, geen balsem en enkel een lijkwade die snel afbreekt in de grond. Maar niet alle natuurliefhebbers zijn enthousiast; ze willen niet dat hun natuurgebied een 'begraafplaats' wordt.

Een stuk duurzamer dan cremeren of begraven blijkt resomeren, ook wel 'groen cremeren' genoemd. Het mag al in enkele staten in Amerika en Canada. Je lichaam wordt in een metalen tank gelegd, waarna er water en loog (het tegengestelde van zuur) worden toegevoegd. Bij 180 graden en hoge druk valt in een paar uur al het zachte weefsel uiteen, alleen de botten (en eventuele protheses) blijven over. Botten worden vermalen tot een wit poeder, vergelijkbaar met de as van een crematie. Het water wordt met zuur geneutraliseerd en gaat door de gootsteen. In totaal kost het weinig energie en ook hier kan metaal worden teruggewonnen.

Ook compostering wordt misschien een optie. De Amerikaanse staat Washington overweegt het toe te staan. Officieel heet het natural organic reduction. Een lichaam wordt in een vat gelegd in houtsnippers, alfalfa en hooi. Micro- organismen beginnen het lichaam af te breken waarbij de temperatuur oploopt tot zo'n 60 graden. Na ongeveer een maand is het lichaam verdwenen en rest een voedingsrijk strooisel dat je als compost in de tuin kunt gebruiken. Zolang iemand niet aan een zeldzame ziekte als miltvuur is overleden, is de compost schoon en veilig. De bedenkers schatten in dat composteren tot zesmaal minder energie kost dan cremeren.

Brandstofgebruik

Duurzamer opgaan in de elementen kan dus. Maar uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en TNO blijkt dat dat vaak niet de meest milieuonvriendelijke factor van een uitvaart is. Het brandstofgebruik van familie, vrienden en kennissen die de laatste eer komen bewijzen, heeft gemiddeld een 2,5 maal zo grote milieu-impact. En ook de bloemen en kaarten en de koffie met cake hebben een grotere impact. Hou-het-klein is eigenlijk het groenste advies. Maar wie wil er een eenzame uitvaart? Moedig mensen dus vooral aan op de fiets te komen, samen te rijden of met het openbaar vervoer te komen.

Bovendien is de totale milieu-impact van een uitvaart volgens de milieuwetenschappers weer klein in vergelijking met een levensjaar van de gemiddelde Nederlander. Duurzaam zijn, doe je dus vooral tijdens je leven, niet erna. Dus zolang je er nog bent: eet weinig vlees, koop degelijke spullen die lang meegaan, vlieg zo min mogelijk, zet de verwarming een graad-je lager, et cetera. Vliegschaamte kennen we al, crematieschaamte is echt niet nodig.