Druk? Ik laat mijn leven niet leiden door anderen

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) maakte afgelopen week bekend, dat uit onderzoek is gebleken dat een deel van de werkenden in Nederland dreigt te verzuipen. Het gevoel groeit dat we steeds meer ballen moeten hooghouden. Op het werk komen er taken bij en gaan er mensen af, op school of bij de (sport)club verwachten ze je hulp om de boel draaiende te houden en ondertussen ben je ook nog mantelzorger voor een ouder of buurvrouw. Arbeidssector, leeftijd of opleidingsniveau; het maakt amper verschil. Je verantwoordelijkheidsgevoel wordt aangesproken, je wilt alles goed doen. We krijgen er buikpijn van! Hoelang houden we dit nog vol? Hoe maken we ons los van al die verwachtingen? Hoe beperk je die druk?