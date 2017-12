Drugspanden sluiten is juist hard nodig

door Jan Boelhouwer

Ze maakt in haar stuk een paar vervelende denkfouten. Ze beweert dat burgemeesters bij het sluiten van panden de grenzen van de wet oprekken, en dat rechters dat welwillend faciliteren. Hoewel ze verbonden is aan de Juridische Faculteit, is het haar kennelijk ontgaan dat de rechterlijke macht in Nederland onafhankelijk is. Het is zelfs een van de pijlers van onze rechtstaat.

Quote Brandgevaar en de bijbehorende kans op verstikking door rook is groot Jan Boelhouwer Ook staat ze stil bij gezinnen die uit huis worden gezet als er een wietkwekerij is gevonden. Ik wil het anders stellen. Ouders met een kwekerij in huis stellen hun kinderen aan levensgevaarlijks situaties bloot. Brandgevaar en de bijbehorende kans op verstikking door rook is groot. Regelmatig worden kwekerijen ‘geript’ door gewapende criminelen die de oogst komen ophalen.

Volledig scherm Een wietkwekerij in een woning wordt ontmanteld. foto ANP/ Ed Oudenaarden Het kan geen kwaad daar vooraf over na te denken in plaats van achteraf te jeremiëren. Je kunt je zelfs afvragen of ouders niet uit de ouderlijke macht gezet moeten worden als ze hun kinderen moedwillig aan zulke gevaren blootstellen. Wie weleens in een woning met een wietkwekerij is geweest, weet dat het huis van top tot teen stinkt, de badkamer een watervoorziening voor de plantjes is en de hele familie vaak in een klein kamertje slaapt, omdat de rest vol staat met plantjes. Het is mensonterend.

De gevaren blijven niet beperkt tot het eigen gezin: ook de buren lopen gevaar, al was het maar omdat via het dakbeschot de naastgelegen zolderkamers van de buurkinderen vol dodelijk verstikkende rook worden gezet. Kortom: bezint eer ge begint uw huisgenoten en uw buren in levensgevaarlijke situaties te brengen. Het gaat al lang niet meer om een huiskwekertje die met één oogst even uit de schulden wil komen. De Nederlandse drugsscene is in handen van keiharde criminelen.

Je vraagt je af in welke ivoren toren van de universiteit mevrouw Bruijn opgesloten heeft gezeten als je haar uitspraken leest. Als ik een pand sluit, doe ik dat met het oog op de veiligheid van onze eigen inwoners. Die hebben last van brandgevaar en van (gewapende) criminelen.

Aan het eind van haar betoog koppelt ze de in haar ogen onzinnige sluitingen van panden aan de huidige legaliseringsdiscussie en de komst van het experiment met legale wietteelt. Hoe dom wil je het hebben? Het criminele geld dat deze handel opbrengt, heb ik voor het gemak even buiten beschouwing gelaten. Maar als we ons realiseren hoe dit geld de samenleving verziekt, lopen de koude rillingen over je rug. Misschien kan mevrouw Bruijn beter uit haar ivoren toren komen om die ondermijnende ongelijkheid te onderzoeken?