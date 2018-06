Draait u de gaskraan binnenkort al dicht?

Wie zijn huis niet voldoende isoleert of niet overstapt op duurzame energie, gaat op termijn gemiddeld zo’n 100 euro meer betalen voor het gebruik van gas. Dat plan is afgelopen week gepresenteerd bij de onderhandelingen over het Klimaatakkoord. Door de gasbelasting met zo’n 75 procent te verhogen zou het voor particulieren en bedrijven een stuk interessanter moeten worden om de traditionele, gasgestook-te cv-ketel te vervangen voor een duurzamer systeem. De belasting op elektriciteit zou tegelijkertijd fors moeten dalen, wat verduurzaming ook ten goede komt. En waardoor tegelijkertijd de energierekening voor de meeste Nederlanders ongeveer gelijk blijft.

Wat denkt u?

Bent u van plan om op korte termijn de gaskraan in huis dicht te draaien? Om te investeren in een duurzamere woning? Of zou u dat best willen, maar zijn al die maatregelen om te verduurzamen veel te duur en zou het kabinet juist moeten inzetten op goede subsidieregelingen? Of gelooft u het allemaal wel en blijft u voorlopig gewoon aan het gas en zo ja, waarom dan? Stuur uw mening (in max. 200 woorden) incl. voor- en achternaam en woonplaats naar: meningen@bndestem.nl Zaterdag 30 juni vindt u op de Meningenpagina in de krant en online een greep uit de inzendingen.