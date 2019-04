‘Dierproeven zijn nog onmisbaar’

Proefdieren

In reactie op de Geef uw mening (13-04) en Lezersreacties (20-04) in BN DeStem: veel wetenschappers zijn betrokken bij discussies over dierproeven, en de mogelijkheden om onderzoek zonder dieren te doen. Er worden al verbeteringen doorgevoerd om te komen tot het gebruik van minder dieren. Dierproeven zijn echter nog onmisbaar. De vraag of een stof schadelijk is voor mens en dier kan deels beantwoord worden met proefdiervrije technieken. Maar er zijn internationale wettelijke bepalingen waardoor dierproeven verplicht zijn. De overheden zijn aan zet om ruikbare vervangende methoden erkend te krijgen. Voor gezondheid van mens en dier worden proefdieren gebruikt als model of als de diersoort zelf. Een ziekte of aandoening is nooit beperkt tot één enkel celtype of orgaan. Cellen en organen zijn goed in het lab te onderzoeken, maar het organisme als geheel niet. Er wordt hard gewerkt aan proefdiervrije onderzoeksmethoden die een levend organisme nabootsen, maar deze zijn nog niet beschikbaar. De derde tak richt zich op dieren in het wild en onderzoek voor het behoud van diersoorten. Dierproeven gebeuren hier onder strenge regelgeving, die goed wordt nageleefd. Afbouw van dierproeven in Nederland leidt tot verschuiving naar landen waar dit minder goed geregeld is. Dat is slecht nieuws voor patiënten en voor dierenwelzijn.

Martje Fentener van Vlissingen Jan Langermans, Ned. Ver. voor Proefdierkunde Utrecht

Telefoonmisbruik

Met meer dan onvoorstelbare verbazing las ik het bericht (BN DeStem 17-04) over het telefoongebruik van 'overheidsdienaren', waarbij de meest extreme dienaar 200.000 (!) euro aan telefoonkosten gemaakt heeft en nota bene zijn hele familie heeft mee laten profiteren. De sanctie? Twee jaar geen periodieke salarisverhoging, een reprimande en dat is het dan. Hij kan gewoon blijven op zijn post, er volgt geen ontslag. Dat is toch totaal van de zotte! Zo'n figuur verdient ten minste een forse gevangenisstraf en een publieke schandpaal. Echt, ik kan hier niet over uit. Vreemd is het niet dat de mens in het algemeen denkt: na mij de zondvloed.

Jan Hulst, Oosterhout

Keurmerk

In BN DeStem van 15 april stond een artikel: Beter leven keurmerk voor zuivel. Hierin wordt beschreven dat een koe tenminste 6 uur per 120 dagen een weidegang heeft en een stalruimte van 5 vierkante meter. Wat een geweldig beter leven is dat? 6 uur op 120 dagen is een gemiddelde van 3 minuten per dag! Een koe is gemiddeld 2,50 meter lang en 0,80 meter breed, dus als de koeien kop aan kont staan, hebben ze in de breedte aan weerskanten 0,60 meter ruimte over. Ze kunnen niet eens keren! Ik vraag me af wat deze getallen betekenen, afgezet tegen 'gewone' koeien. Wat voor leven hebben de koeien die niet onder het Beter leven-keurmerk vallen? Zo'n keurmerk is enkel een commercieel verhaal. De prijs van deze zuivel is 10 cent duurder dan gewone zuivel, waarvan de boer de helft krijgt. De andere helft gaat naar de supermarkt, die daar niets voor hoeft te doen. En bijna iedereen die dieren een beter leven gunt, trapt in deze argumenten.