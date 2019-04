Dierproeven zijn erg vervelend, maar het moet

Voor de Partij voor de Dieren is de maat vol na het bekend worden van de laatste cijfers over dierproeven. Volgens deze partij leiden de meeste dierproeven niet tot betere medicijnen. Zij pleit daarom voor minder dierproeven en betere onderzoeksmethoden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste technieken.

Maar als er al betere, diervrije technieken bestaan, waar-om gebruiken centra die gespecialiseerd zijn in onderzoek naar medicijnen en therapieën dan nog dieren? De ontwikkeling zal toch nog niet zover zijn dat de onderzoeken goed zonder dieren uitgevoerd kunnen worden. Niemand jaagt toch jaarlijks honderden honden en katten de dood in als het niet nodig is? Die experimenten zijn vervelend, maar van belang voor onze gezondheid. Toch?

Wat denkt u?

