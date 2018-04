Derogatie, ofwel ruimere bemesting, is dweilen met de kraan open

door Selçuk Akinci en Hans Heijnen

Ergens op een bureau in Brussel ligt de Nederlandse aanvraag voor derogatie, waarover het Nitraatcomité van de Europese Commissie vandaag, 4 maart, beslist. Kort samengevat vraagt Nederland aan Europa om meer koeienmest te mogen uitrijden dan andere landen. Volgens de Europese norm mag per hectare landbouwgrond niet meer dan 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest worden uitgereden. Met derogatie mag dat oplopen tot 230 en soms zelfs 250 kilogram per hectare.

Quote Zo’n 343 miljoen kilo stikstof meer dan kan worden opgenomen verdwijnt hier in de bodem en in de lucht Selçuk Akinci en Hans Heijnen Ruim een derde meer mest dus, in een land dat toch al meer mest heeft, dan dat de bodem aankan. Zo veel zelfs dat de Raad van State onlangs heeft aangegeven dat toekomstige vergunningen voor de veehouderij kunnen worden geschorst, zolang het Rijk de aanpak van de stikstofproblematiek (PAS) niet verbetert.

De druk van de intensieve veehouderij op de omgeving is immens. Stankoverlast, luchtwegproblemen en zoönosen – ziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen –, zijn daarvan bekende gevolgen. Het bekendste probleem blijft evenwel het mestoverschot en dan met name het overschot aan stikstof. Hoewel het overschot aan stikstof in de afgelopen vijftig jaar is gehalveerd, verdwijnt er in Nederland nog altijd zo’n 343 miljoen kilo meer in de bodem en in de lucht, dan dat er wordt opgenomen. Ongeveer de helft daarvan is afkomstig uit dierlijke mest.

En in de jaren 2015 en 2016 nam het stikstofoverschot ook weer toe, als gevolg van een toename in de aanvoer via dierlijke mest en kunstmest, zo is te lezen in het compendium voor de leefomgeving. Een teveel aan stikstof heeft een direct negatief gevolg op de natuur. Het tast de biodiversiteit aan en heeft een negatief effect op het herstel van de natuurgebieden in Nederland. Ook heeft het negatieve gevolgen voor de gezondheid, met name luchtwegen, hart en vaatstelsel en het maag-darmkanaal, zo concludeerde de Gezondheidsraad.

Tot slot tast een overschot aan stikstof de kwaliteit van het grondwater aan. Om de doelen voor schoon oppervlaktewater te kunnen halen, moet de stikstofbelasting met 20 procent omlaag, becijferde het Planbureau voor de Leefomgeving vorig jaar . De Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben inmiddels al tientallen grondwaterwinpunten moeten sluiten vanwege vervuiling met meststoffen. Zonder uitzondering in de gebieden met de hoogste veeconcentraties.

Quote De toekomst ligt in de grondgebonden bedrijven, die de mestkringloop weten te sluiten Selçuk Akinci en Hans Heijnen In een land waar de cijfers en de effecten in de natuur zo duidelijk aantonen dat er een teveel aan stikstof wordt uitgestoten, is het niet uit te leggen dat Europa toestemming geeft om meer mest op het land uit te rijden in plaats van minder.

Gelukkig zijn er ook melkveebedrijven die de derogatie helemaal niet nodig hebben. Biologische of grondgebonden melkveehouderijen hebben genoeg grond in bezit om onder de norm van 170 kilogram stikstof per hectare te blijven. Waar de varkens- en pluimveehouderij veelal koos voor de heilloze weg van massale intensivering, waarbij de mest alleen nog kunstmatig en tegen hoge kosten verwerkt kan worden, heeft de melkveehouderij veelal nog de mogelijkheid een ander pad te kiezen.

De toekomst ligt niet in verdere intensivering en het bedingen van allerlei uitzonderingsposities. De toekomst ligt in grondgebonden bedrijven, die de mestkringloop weten te sluiten en die kunnen rekenen op draagvlak in de omgeving. Bedrijven die met die ontwikkeling mee willen, moeten kunnen rekenen op steun van de Nederlandse overheid en van Europa. Niet in de vorm van derogatie, maar met financiering voor de transitie naar grondgebondenheid en een eerlijke prijs voor melk.