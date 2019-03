Verkiezingen

Binnenkort mogen we weer naar de stembus, dit keer voor de Provinciale Staten. We kiezen dan vertegenwoordigers voor in het provinciehuis. tevens wordt zo beslist wie er op het pluche komt te zitten in de Eerste Kamer. Denk goed na aan wie u uw stem geeft, want dit heeft gevolgen. Indien u uw stem geeft aan de milieufanaten kunt u er zeker van zijn, dat er een aanslag op uw beurs wordt gepleegd. En dat Teslarijders u nog harder uitlachen. Dat wij weer het braafste jochie van de Europese Unie worden. Dat we gedwongen worden snel van het gas af te moeten, met alle gevolgen van dien. Dit alles om een temperatuurverlaging te krijgen van 0,0007 graden Celsius en de rest van de wereld doorgaat met vervuilen.

Jan Niehof, Etten-Leur

Marco Kroon

Wat je nu in de zaak van Marco Kroon ziet, is bijna identiek aan de voetbalwereld. Menig getalenteerd voetballer die plots op een voetstuk werd geplaatst, kon de weelde niet dragen. Ging gekke dingen doen, vreemde verhalen vertellen, illegale goederen verhandelen en aan het einde van zijn carrière werden er enkele boeken over hem geschreven. Zo ook hier, echter met dit verschil dat hoe goed de voetballer ook was, hij nooit groter kon worden dan de club. Want voor die tijd werd hij door club, trainer of teamgenoten op zijn plaats gezet.

Dit laatste is blijkbaar niet het geval wanneer je een Willems-Orde opgespeld hebt gekregen. Hoe zou Jan Soldaat door de tuchtraad komen wanneer hij een zweem van cocaïne om zich heen had, verzonnen verhalen vertelde waardoor militaire missies gevaar liepen, stroomstootwapens verhandelde en tenslotte een agent een kopstoot zou verkopen? Maar met een Willems-Orde op de borst is het gezichtsverlies voor Defensie te groot wanneer dit ‘Kroonjuweel’ de straf krijgt die hij verdient.

Martin van Nispen, Rijsbergen

Pater Noster

Beste Hille, u wilde weten wat een Paternoster is? Ik zal u uit de brand helpen. Pater Noster betekent Onze Vader. U weet wat een Rozenkrans is? Een kralensnoer met vijf maal tien Weestgegroeten en tussen iedere tien Weestgegroeten een Onze vader. Professionals noemen dat vijf tientjes. Als je nu de Weestgegroeten vervangt door Onze Vaders, dus vijf maal tien Onze Vaders, dan heb je een Pater Noster. U bent dus toch niet rooms-katholiek. O ja. Heeft u de laatste jaren niets vreemds aan de hemel, c.q. het firmament, gezien ? Vroeger was dat bezaaid met miljoenen sterren. Grote Beer en Kleine Beer. 30,40 of 50 jaar geleden? Ik weet het niet. Er zijn al generaties die dat nog nooit gezien hebben. Zeer merkwaardig, maar voor mij als rooms-katholiek mens niet zo. In of tijdens de eindtijd zullen er verschijnselen zijn aan zon, maan en sterren. De tijd zal ook gekenmerkt worden door grote stromen vluchtelingen. Oorlogen, natuurrampen etc. Flauwekul? Kijk bij een onbewolkte hemel maar eens naar boven. Niets te zien en vroeger wemelde het dan van de sterren. Op zijn minst merkwaardig. Niet dan?

Jan Schneijderberg, Roosendaal

Weersvoorspellingen

Men moet onmiddellijk stoppen met de weersvoorspellingen! Het zou met carnaval onstuimig weer worden, met veel wind en neerslag. Nu het zover was, heeft het amper geregend en alles is meegevallen. Helaas door de slechte voorspellingen zijn er toch mensen thuisgebleven of ze zijn iets anders gaan doen, wat jammer was voor de optochtdeelnemers.

Ook in de zomer kloppen de voorspellingen vaak niet. Je zou maar een camping bestieren en er wordt slecht weer voorspeld. Als deze uiteindelijk niet kloppen, scheelt dat de campingbeheerder veel omzet, net zoals de beheerders van strandtenten en andere horecagelegenheden. De weersvoorspellers zijn door al die verkeerde voorspellingen verantwoordelijk voor de verminderde omzet al die weersafhankelijke bedrijven.

Ad Horrevoets, Made

Volledig scherm Feyenoord is de winnaar van de eerste prijs van het seizoen 2018/2019. Tonny vilhena tilt de schaal omhoog © Pim Ras Fotografie

Wel prijs

In de inleiding van het krantenartikel Gio vertrekt zonder prijs van donderdag 28 februari staat dat Ajax de Rotterdammers de laatste kans op nieuw zilverwerk ontnam. Ik vind het jammer en zonde dat hier onwaarheden in staan. Ik refereer graag naar de wedstrijd PSV-Feyenoord van 4 augustus 2018, waarin Feyenoord de anders zo geëerde Johan Cruijff Schaal in de wacht sleepte. Dit is weliswaar een eenmalige wedstrijd, maar levert wel degelijk een prijs op en valt dus ook onder ‘zilverwerk’.

Jammer dat die voor het gemak niet genoemd wordt. Mijn persoonlijke voetbalvoorkeur speelt hierbij geen rol, maar een krant hoort gewoon waarheden te vertellen. Van Bronckhorst heeft in zijn carrière bij Feyenoord vijf prijzen (2 x KNVB-beker, 2 x Johan Cruijff Schaal en 1 x Kampioenschap) veroverd. Ajax daarentegen heeft in 2014 zijn laatste prijs behaald, maar dat wordt nooit benoemd.