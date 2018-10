Democratie

Ik sluit me graag aan bij de opinie van P. van Kempen in BN DeStem van woensdag 26 september. Hij roept de vraag op of Nederland nog wel een democratie is. Hij heeft het gelijk aan zijn zijde voor wat betreft zijn stellingname. Nederland is op zijn best een ‘pseudo-democratie’. Dit werd nog maar eens duidelijk tijdens een debat afgelopen week. De encyclopedie geeft liefst tien verschillende definities voor het woord ‘debat’. ‘Steekspel van argumenten tussen mensen met verschillende opvattingen’ komt hier het meest in de buurt. Maar dan wél met de kanttekening dat het hele gedoe, bij voorbaat vaststaand, tot niets leidt… Het draait om ego’s die uitgebreid gestreeld moeten worden. De rest is bijzaak. Aldus is Nederland op zijn best een ‘oligarchie’, overgeleverd aan een kleine politieke kaste, die weer onder de duim worden gehouden door ‘Keizer Rutte’. Wat riekt naar autocratie, wat feitelijk betekent: alleenheerschappij. Democratie? A me hoela, zou Wim Sonneveld hebben opgemerkt. Ook dáár sluit ik me volledig bij aan!

F.C. Roksnoer, Breda

Dividendbelasting

Tijdens de troontrede op Prinsjesdag hoorde ik onze koning zeggen dat de dividendbelasting wordt afgeschaft. Naar burgers wordt niet geluisterd. Er wordt betoogd dat het goed voor het land en de economie is en aan duizenden mensen werk biedt, maar dat slaat nergens op. De burgers geloven daar niet in. Ook over dat het kabinet trots is op de afname van de werkeloosheid, heb ik mijn twijfels. Dat de bijstand volloopt, daar hoor je niks over. Het kost de burgers alleen maar geld om de onbekende aandeelhouders te spekken.

Het wordt tijd dat de eigen burgers in Nederland eens hulp krijgen. Dat beloftes worden waargemaakt. Alles wat vandaag actueel is, kan morgen weer anders zijn. Als het echt zo goed gaat zoals gezegd wordt, waar-om profiteren burgers daar dan niet van mee? Besteed die 2 miljard euro aan scholing, defensie, belastingverlaging, ouderenzorg et cetera. Als Rutte zo 2 miljard euro ‘weggeeft’, kan ook de erfbelasting wel worden afgeschaft, zoals dhr. Roovers al eerder in deze krant opperde.

Dongemond College

De leerlingen van het Dongemond College in Raamsdonksveer en Made kunnen, behalve bijles op het gebied van fatsoensnormen, ook wel wat extra lessen Nederlands gebruiken. ‘Wanneer je een hele school op fucked?’ Opfuckt, zal je bedoelen! Misschien kunnen ze die 10 minuten extra per les hieraan besteden.

Pleuni Depmann, Breda

Amateurbijlage

Ik las de brief van de heer Rommens uit Steenbergen in BN DeStem van 29 september over de Amaterbijlage en ben het volledig met hem eens. Ik vond de Amateurbijlage als trouw BN DeStem-abonnee werkelijk een blamage. Dat er minder ruimte is à la, maar zo’n summier product is de lezer negeren. Een rode kaart voor de hoofdredactie is op zijn plaats en dit niemendalletje BN De Stem onwaardig.

Marco van Dijnsen, Terheijden

Hilversum

De publieke omroepen in Hilversum ontvangen per jaar 800 miljoen subsidie van de staat om te mogen uitzenden. Hiervan worden vele overbetaalde personen op de buis gehouden en krijgen wij, de belastingbetalers, slechte en veelvuldige herhalingen op tv te zien. Telkens moet er geld bij! Om dit te stoppen zou het rijk 100 miljoen euro moeten investeren om nieuwsprogramma’s en belangrijke berichtgeving te claimen.

Geef elk Nederlands huishouden jaarlijks 800 minus 100 miljoen euro gedeeld door het aantal huishoudens en laat vervolgens ieder huishouden contributie betalen om de publieke omroepen programma’s te laten maken. Uiteraard op basis van vrijwilligheid. Het resultaat zal zijn dat Hilversum zijn arrogantie verliest.

NAC

43 jaar lang heb ik de wedstrijden van NAC bezocht, maar sinds een jaar gaat dat fysiek helaas niet meer. Daarom heb ik vorige week de wedstrijd NAC-PSV op Fox gekeken. Ik heb genoten van mijn club! Dat NAC verloor, wijt ik aan de scheids die niet weet wat hands is. Het was duidelijk een penalty. Het stond toen al 0-1. Als NAC een strafschop had gekregen, had de beste NAC-speler – Menno Koch – hem zeker benut. Voorts vond ik Carolina een verademing in de achterhoede. De 1-1-stand had NAC ongetwijfeld vastgehouden.

Het meest opvallend vond ik het enorme applaus van het NAC-publiek na de wedstrijd en het meeleven van directeur Justin Goetzee met ‘zijn’ team vlak voor tijd bij de spelersbank. Wat een fantastische kerel is dat! Kom op Justin, wij hebben jou nodig. Jij hebt al zoveel voor NAC betekend. NOAD!