Defensie leert het nooit, ondanks de vele schandalen uit het verleden

Quote Het verwaarloosde materieel is de tegenrekening van de miljarden kostende JSF, die is doorgedreven A. Hollander Vele schandalen volgden elkaar op de afgelopen decennia. Alleen al kort geleden: het verhullen van kankerverwekkende coating bij onderzeeboten en de ellende die een klokkenluider zo’n 25 jaar moest ondergaan, omdat Defensie hem het leven zuur maakte bij het onthullen van de werkelijke doodsoorzaak van een militair bij het onschadelijk maken van een landmijn. Uit de lange geschiedenis blijkt dat Defensie zelden iets heeft willen leren.

Opvallend is dat hoge (ex-)militairen geen stelling durven nemen. Loyaliteit? Of speelt mee dat ze onderdeel zijn van het apparaat, bang dat ze hun (bij)baantje verliezen. Steevast wijzen deze lieden naar de bezuinigingen op Defensie. Dat mag zo zijn, maar dit mag nooit een excuus zijn om soldaten – in het geval van Mali – met ondeugdelijk materiaal op missie te sturen. Sterker nog: het verwaarloosde materieel is de tegenrekening van de miljarden kostende JSF die door diezelfde militairen (en een meerderheid van het parlement) is doorgedreven.

Volledig scherm Voormalig minister van Defensie, Jeanine Hennis. © EPA En dan de schaamteloze reactie van minister Hennis, nadat de moeder van de omgekomen Henry Hoving op indrukwekkend waardige wijze haar klacht heeft geuit! Welke soldaat wil voor/onder zo’n bewindsvrouw werken?! Duidelijk is dat ‘burger Hennis’ qua karakter en ervaring niet voor haar taak was berekend. Dat gold ook voor veel van haar voorgangers. Een onkundige bewindspersoon wordt snel de speelbal van ambtenaren en adviseurs. Ook moet de topzware organisatie van het departement op de schop. Financieel is het een omgekeerde piramide. Het vrijgekomen geld kan dan aan deugdelijk materiaal worden besteed.

Er zijn maar weinig bewindslieden geweest die het departement aankonden. Een uitzondering is de latere minister en premier Piet de Jong, die als onderzeebootcommandant zijn sporen ruimschoots had verdiend. Het is zaak in het nieuwe kabinet een ervaren, onafhankelijke en gerespecteerde (oud-) militair het roer overneemt.

Met het aftreden van Hennis is de kous natuurlijk niet af. De nabestaanden van de slachtoffers moeten zonder bureaucratische pesterijen ruimschoots voor hun verlies worden gecompenseerd. Tenslotte moeten ‘ondergeschikte, maar niet minder verantwoordelijke’ ambtenaren voor dit soort blunders worden gestraft, in de vorm van ontslag en inlevering van pensioen. De zogenaamde ministeriële verantwoordelijkheid is immers slechts een lege huls.