Van de hoofdredactieRode konen, stoom uit de oren. De verkiezingskoorts slaat hard toe op onze redactie. Nog één interview in Rucphen, nog één debat in Halderberge… Onze verslaggevers tikken zich een slag in de rondte. Her en der slaat de vermoeidheid toe, tegelijkertijd voel je bij alle collega’s energie. De gemeenteraadsverkiezingen vormen voor de regioverslaggever journalistieke hoogtijdagen.

Dit jaar zijn we er wederom vol ingegaan. We checken partijprogramma’s, tonen u de mens achter het raadslid, duiden het democratische proces. We schrijven over excessen. Denk aan de Bredase Stadspartij, die zich al voor de verkiezingen opblaast of de precaire situatie in Oosterhout na het opstappen van de burgemeester.

Quote Als ik kijk naar het draaiboek van woensdag 21 maart, duizelt het me Hille van der Kaa We kijken op verschillende manieren naar de verkiezingen. Soms van een afstand, vaak van dichtbij. Zo publiceerden we afgelopen donderdag over hoe het felle asieldebat in Steenbergen nog altijd doorwerkt. Bij zo’n stuk neemt een verslaggever bewust wat afstand, om het grote plaatje te schetsen. Een andere keer kruipen we letterlijk heel dichtbij. Zo strijken onze Roosendaalse verslaggevers deze dagen neer in de wijk Kalsdonk. Samen met de bewoners kijken zij wat er beter kan in de buurt en waar toekomstige raadsleden zich op moeten richten.

De journalistieke apotheose voltrekt zich de komende dagen. Als ik kijk naar het draaiboek van woensdag, duizelt het me. Het lijkt wel een militaire operatie. Met verslaggevers in al ‘onze’ 22 gemeenten, plus vijftien collega’s aan de analyse- en digidesk, ga ik vol vertrouwen de verkiezingsdag en -avond tegemoet. Het zal aanpoten worden om u donderdagochtend een interessante verkiezingskrant te bieden. Want we weten nu al dat een gros van de uitslagen nog moet komen op het moment dat de krant van de persen rolt. Online kennen we geen zaktijden. Hier gaan we tot diep in de nacht door. We gaan pas naar bed op het moment dat u alle uitslagen en analyses online kunt lezen.

Zorg dat onze app op uw telefoon staat, zodat u alles kunt volgen! Toch liever papier? Ook op vrijdag staat de krant volledig in het teken van de gemeenteverkiezingen. Afgelopen zondag deed CDA-fractievoorzitter

Sybrand Buma een boude uitspraak in Wakker Nederland. Volgens hem blijkt uit onderzoek dat in gemeenten van minder dan 50.000 inwoners geen media meer bestaan. Dat zou het moeilijk maken te controleren of een gemeenteraad deugt. Tja. Ik weet niet op welk onderzoek de fractievoorzitter doelt, maar ik weet vrij zeker dat hij het niet in BN DeStem heeft gelezen. Veel wijsheid bij het uitbrengen van uw stem!

Hille van der Kaa, hoofdredacteur BN DeStem