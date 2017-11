De titel Beste Binnenstad, wat hebben we eraan?

Geef uw meningZo, Breda is weer twee jaar lang de Beste Binnenstad van het land. Dat is iets om trots op te zijn. Het is ook niet voor het eerst, dus blijkbaar heeft de stad iets dat voor consumenten en dagjesmensen heel erg aantrekkelijk is.

Iets wat Almere blijkbaar ook heeft, maar dan op kleinere schaal. Want de grootste stad van Flevoland mag zich ook koesteren in de wetenschap dat het de Beste Binnenstad heeft, maar dan in de categorie ‘middelgrote stad’. Dat is opvallend, want Almere is met 203.414 inwoners toch een maatje groter dan Breda, met zijn 183.454 ingezetenen.

Quote Terwijl de jury enthousiast is over de bereikbaarheid kan de Bredanaar zich afvragen of hij zijn auto dadelijk nog kwijt kan in de toch al overbezette parkeergarages? Nico Schapendonk Maar ja, uiteindelijk is het de winst die telt: Breda heeft een binnenstad die zelfs het in de Tweede Wereldoorlog totaal verwoeste centrum van Arnhem in de schaduw zet. Die stad is tweede geworden. Eerder vielen al steden af als Maastricht, Alkmaar, Dordrecht, Den Bosch en Tilburg, ook niet de minsten. De vraag is: worden de bewoners van Breda er ook iets wijzer van?

Winkeliers zullen blij zijn met de extra loop die de titel met zich meebrengt. Maar tegelijkertijd wordt het ook een stuk drukker op de terrasjes, wanneer de zon weer doorbreekt. En terwijl de jury enthousiast is over de bereikbaarheid van de binnenstad, moet de Bredanaar zich afvragen of hij zijn auto dadelijk nog kwijt kan in de toch al overbezette parkeergarages?

Volledig scherm Gejuich rond burgemeester Paul Depla, nadat Breda is gekozen tot Beste Binnenstad. © Joyce van Belkom Natuurlijk, Breda is geen Amsterdam. Hier geen permanente stroom rolkoffer-toeristen die op zoek zijn naar hun Airbnb-appartement, om daarna dronken met een bierfiets over de Prinsenkade te zwalken. Dat ongerief kent Breda niet, reden waarom er juist hier een gezellig en gemoedelijke sfeer heerst in het centrum. Beter nog, het is juist die ‘beleving’ van de binnenstad, waardoor Breda zo goed scoort bij de jury.

Wat die jury misschien niet weet, is dat er in de stad een discussie gaande is over het aantal evenementen dat er plaatsvindt in het centrum. Vooral binnenstadbewoners hebben het gevoel dat Breda nu wel heel erg aan zijn taks zit. Wat hen betreft mag het allemaal wel iets minder. Kortom, zo’n mooie titel is fijn, maar wat worden Bredanaars er nu zelf eigenlijk wijzer van?

Wat denkt u?

Heeft Breda echt iets aan de titel Beste Binnenstad of is het uiteindelijk niet meer dan een stempel waar de gemeente mee kan gaan pronken de komende twee jaar? Stuur uw mening (in max. 200 woorden) incl. uw voor- en achternaam en woonplaats naar: meningen@bndestem.nl

Volgende week zaterdag vindt u op deze meningenpagina een greep uit de ingezonden meningen.