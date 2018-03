De term 'invalide' kan echt niet meer anno 2018

Zonnepanelen

In een artikel over zonnepanelen (3 maart) wordt het efficiënter genoemd in plaats van aan het net terug te leveren, de overdag opgewekte energie op te slaan in accu’s. Met de huidige salderingsregeling (tot minimaal 2023) schiet je daar precies niets mee op. Want de stroom die je ’s nachts gebruikt, wordt nu sowieso verrekend met de overdag teruggeleverde kWh’s.

Daarnaast is het grootste verschil in opbrengst en verbruik niet tussen dag en nacht, maar tussen zomer en winter. Je zal dan in de zomer een hele grote – en dure – accu moeten opladen. Bij het opladen en het ontladen van een accu gaat bovendien veel energie verloren. Beter is het de vraag te stellen of in 2023 de salderingsregeling moet verdwijnen. Gezien tijdens de teruglevering door zonnepanelen de elektriciteitscentrales overdag minder hard hoeven te draaien, levert de energiemaatschappij tijdens de zonloze uren aan panelenbezitters dus die kWh’s, die zij overdag niet heeft hoeven te produceren. De enige kosten die gemaakt worden, zijn de kosten van het gebruik van het elektriciteitsnet. En daar betaal je een vast bedrag voor. Bovendien piekt de opbrengst van zonnepanelen in de zomer, terwijl de opbrengst van windturbines dan gemiddeld lager is. Dit als gevolg van minder wind en warmere, dus ijlere, lucht. En vult een hogere opbrengst van zonnepanelen dus meestal ook de lagere opbrengst van windturbines op.

Leon Nelen, Kruisland

Woordgebruik

Quote Als je nu politiek correct bent, moet je schrijven over mensen met een (func­tie-)be­per­king Franks Huijsmans Ik kan het niet langer voor me houden. Het maakt me boos. Uw krant gebruikt in uw verhalen nog steeds de term ‘invalide’. Vorige week barstte wat mij betreft de bom. Het best aardige verhaal over para-snowboarder Chris Vos opende met de kop: Invalide, maar op een board raast hij iedereen voorbij. Dit kan niet meer in 2018.

De afgelopen veertig jaar is er heel wat veranderd in de manier waarover we denken over mensen met een functiebeperking. Langzaamaan veranderde ook de terminologie. Als je nu politiek correct bent, moet je schrijven over mensen met een (functie-) beperking. In België wordt ook de term minder-valide gebruikt. Omdat de volksmond nog altijd praat over mensen met een handicap of een gehandicapte kan dat, wat mij betreft, ook.

Maar de term invalide is echt achterhaald. Net zo goed als je niet meer praat over bijvoorbeeld mongolen. Die heten tegenwoordig mensen met het syndroom van Down. De term invalide geeft veel gehandicapten een negatief gevoel. Kunt u alstublieft beloven dat in de toekomst het woord invalide niet meer in uw berichten voorkomt?

Ik heb overigens gezocht, maar kan helaas in de literatuur geen dwingend bewijs vinden voor het feit dat invalide niet meer gebruikt mag worden. Wel wordt het ontraden.

Frans Huijsmans, Dorst

Hondenbelasting

Zolang er mensen in de gemeenteraad zitten die zelf een hond bezitten, zijn die uiteraard tegen de hondenbelasting. Voorzie en verplicht alle honden en katten van een chip en de BOA kan zo aflezen van wie de hond is en of er belasting betaald wordt. En verbaliseren als de eigenaar de stront niet opruimt. Om maar te zwijgen over lopende katten en loslopende honden. Dat maakt veel mensen doodsbang. Katten moeten ook verplicht aangelijnd uitgelaten worden, scheelt ook ergernis en stront in tuinen. Zo’n chip registreert feilloos van wie hond c/q kat is.

Loop in Zevenbergen eens door de Alexanderlaan, Galgenweg, over het voetpad langs de Knip of een rondje door het centrum. Overdag, zodat je ziet waar je loopt. Ik zie ze wel eens bukken met een plastic zakje in hun hand, om 15 cem naast de stront te ‘pakken’, net of ze goed bezig zijn, de viezerikken. Het ligt iniet aan die beesten, maar aan de bezitters daarvan. En ook paardenstront, binnen de bebouwde kom, moet opgeruimd worden.