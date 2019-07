‘De SP zou een oprecht excuus aan Timmermans moeten maken’

Ware ziel van de SP

De partijtop van de SP heeft een fikse discussie gevoerd. Geen enkel pijnpunt werd onbesproken gelaten. Het alom afgekraakte spotje over Frans Timmermans werd onder andere opgevoerd waarom het is misgegaan. Zou men nu echt een koerswijziging in de gedachtegang van de partijtop willen maken , dan zou men inderdaad bij zichzelf in de ziel moeten kijken. Jawel, maar dan ook in alle zielen van de afgedwaalde top. Men zou eerst moeten overwegen een unaniem, welgemeend en oprecht excuus aan Frans Timmermans te maken. In het openbaar, in de pers, letterlijk door het stof gaan, door de gehele verantwoordelijke partijtop van de SP! Lilian Marijnissen kan daarna op zoek naar een duidelijk antwoord en naar verbetering. De lucht en de sfeer is dan letterlijk geklaard. De SP kan dan onbevangen, met een toekomstvisie, een nieuwe weg inslaan!

Column Akyol

De politieke en maatschappelijke columns van Özcan Akyol kan ik echt waarderen, maar over de beleving van sportprestaties moet hij 'zijn mond houden' alstublieft. Het was in Friesland tijdens de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden geen carnavaleske vertoning langs de waterkant, met pruiken en feesthoedjes (column in BN DeStem 25-6), het waren echt meelevende bewonderaars van nationale sportheld Maarten van der Weijden, voor een meer dan bijzondere prestatie, met een echt goed doel. Met vaak, en terecht, emotie.

Politieveteranen

Ik las in BN DeStem het gevoel van Hans Muller over dat de politie het verkeer regelt op Veteranendag, de dag dat de veteranen in defilé lopen. Ik werkte ook bij de politie en heb ik ook deelgenomen aan twee buitenlandse missies. Ik voel het niet als een gebrek aan waardering dat ik niet de reversspeld van de veteraan mag dragen, en ook niet dat ik niet meeloop in het defilé dat door defensie wordt georganiseerd. Er is tenslotte een Veteranenwet; dat is waardering van de leiding! Wat mij wel teleurstelt is dat de korpschef van de Nationale Politie het niet noodzakelijk heeft geacht eenzelfde geste van waardering voor de politie vast te leggen. Voor mij was het pijnlijk om een herinneringsmedaille te ontvangen van de Minister van Defensie nadat ik als civiele politieambtenaar had deelgenomen aan civiele missies. Naar mijn gevoel is er geen waardering bij de leiding van de Nationale Politie voor deelname aan buitenlandse missies. Het is geen kerntaak. De politie wordt afgerekend op criminaliteitscijfers in Nijmegen, niet op huiselijk geweld in Kaboel! Gefeliciteerd militaire veteraan; en als je nog een verkeersregelaar nodig hebt, ik doe graag iets voor jullie terug.