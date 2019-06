De provincie als ideale spelverdeler

GASTOPINIENoord-Brabant is een echte tennisprovincie. De provinciale politiek moet dan ook in de nieuwe bestuursperiode de tennissport steviger omarmen.

door Jacco Eltingh

De tennissport is springlevend in Brabant. Tot en met 16 juni kunnen we allemaal weer genieten van de Libéma Open: het unieke, jaarlijks terugkerende tennisevenement op en rond de grasbanen in Rosmalen. Als bezoeker kun je binnenlandse en buitenlandse ATP- en WTA-topspelers als Grigor Dimitrov en Kiki Bertens in actie zien. En je kunt zelf ook in beweging komen. Want er wordt van alles georganiseerd rondom de grasbanen. Dit soort evenementen zetten Brabant krachtig op de kaart.

Quote Noord-Bra­bant is een echte tennispro­vin­cie en de grootste tennispro­vin­cie van de KNLTB met maar liefst bijna 300 tennisvere­ni­gin­gen en iets meer dan 100.000 leden Jacco Eltingh Ondertussen zorgen innovaties in de sport ook voor gunstige toekomstperspectieven. Hoogste tijd voor de provinciale politiek om de tennissport in de nieuwe bestuursperiode steviger te omarmen.

Noord-Brabant is een echte tennisprovincie en de grootste tennisprovincie van de KNLTB met maar liefst bijna driehonderd tennisverenigingen en iets meer dan honderdduizend leden. Kleinschalige maar ook grootschalige en internationale evenementen vinden plaats in Noord-Brabant. Naast de Libéma Open zijn dat onder andere de FED Cup (afgelopen februari in Den Bosch) en het internationale (rolstoel)jeugdtoernooi Amjoy Cup eind juni in Veldhoven. Deze evenementen draaien niet alleen om topsport. Ze brengen ook een golf van enthousiasme en sportieve energie teweeg. Vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven zijn nauw betrokken. Samen laten zij zien waar Brabant groot in is.

Doelgroepen

Uit analyses blijkt dat een tennisevenement als Libéma Open met een gering bedrag aan verleende financiële steun zorgt voor een veelvoud aan extra bestedingen in de provincie. Met side-events in aanloop naar, tijdens of na afloop van het evenement breng je de tennissport voor iedereen nóg dichterbij en kun je de reikwijdte van het tennisevenement vergroten. Dit betekent dat activiteiten in meer gemeenten kunnen plaatsvinden en zo mogelijk provinciebreed worden uitgerold. Side-events gericht op allerlei doelgroepen, denk aan schooljeugd, ouderen, rolstoeltennissers, G-tennissers stimuleren tot meer bewegen. Daarnaast binden ze ondernemers aan sport. Ze hebben daarom een belangrijke maatschappelijke en economische impact.

Volledig scherm Kiki Bertens in actie op de baan in Rosmalen. © Ronald Hoogendoorn Sportevenementen vergroten dus op allerlei vlakken de dynamiek in Brabant. Daarom investeert de KNLTB ook komende periode met haar partners in nationale en internationale sportevenementen. En er gebeurt nog zoveel meer op tennisgebied in Brabant. Bijvoorbeeld het initiatief TopTennis040: dat krijgt onze volledige support!

Zij willen graag de tennissport naar een next level tillen, door deze creatief te mixen met de wetenschappelijke ontwikkelingen in Brainport. De kracht van dit project ligt in de samenwerking met ondernemers, onderwijs, overheid en wetenschap. Want hierdoor worden mensen gestimuleerd om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. En krijgt nieuw talent de kans om zich te ontplooien.

Wij roepen de provinciale politiek dan ook op in de nieuwe bestuursperiode de tennissport in Noord-Brabant steviger te omarmen. Met de groeikansen van deze sport en de ambities van de provincie zelf, zoals zij die verwoordt in de sportagenda, is het daar nu tijd voor. Samen met de provincie en vertegenwoordigers uit onderwijs, ondernemers, overheid en koepelorganisaties kunnen we tennis als top- én breedtesport in Noord-Brabant versterken. Nadrukkelijk wijzen we daarbij op de verbindende eigenschappen van de tennissport. Verbindend in vele opzichten. Denk aan de verbinding tussen breedtesport en topsport. De verbinding van de inwoners van Brabant: jong, oud, met en zonder beperking, met uiteenlopende culturele achtergronden. De verbinding van sport met het bedrijfsleven, het onderwijs, de leisure-sector en de zorg. Er is nog zo veel te winnen!

Goed werkend brein

Quote Tennis is gezond, tennis is voor iedereen, tennis brengt mensen samen. Daarmee is het een sport die bijdraagt aan een vitale en sociale samenle­ving Jacco Eltingh Waarom juist de focus op tennis? Tennis is niet voor niets de tweede sport in ons land. Het heeft een aantal unieke eigenschappen. Het combineert motoriek, oog-handcoördinatie, voetenwerk, tactisch inzicht, uithoudingsvermogen met samenspel. Deze sport beoefen je het hele jaar door en is geschikt voor alle leeftijden. Op ons KNLTB-symposium benadrukte neurowetenschapper prof. dr. Erik Scherder ook de gunstige effecten ervan op de ontwikkeling van kinderen: 'Tennis heeft eigenlijk alle benodigde ingrediënten voor een goed werkend brein. Je beweegt, je wordt uitgedaagd, je doet nieuwe dingen en het spel is nooit hetzelfde. Dat is voor het brein van jonge kinderen essentieel. Die kinderen gaan het ook echt beter doen op school'.

Tennis is gezond, tennis is voor iedereen, tennis brengt mensen samen. Daarmee is het een sport die bijdraagt aan een vitale en sociale samenleving. En daarom provinciale support verdient. Waarom ons appèl juist op de Brabantse politiek? Natuurlijk omdat Noord-Brabant relatief de meeste tennisbeoefenaars kent. Maar vooral omdat in deze provincie kennis, innovatie, creativiteit en verbinding hoog in het vaandel staan.

Sportakkoorden

Laten we samen een hoogwaardige tenniskalender realiseren voor sporters, toeschouwers en de zakelijke markt. Met grote en kleinere evenementen en side-events, het hele jaar rond, die elkaar versterken en mensen aanzet om meer te bewegen. Een kalender met activiteiten gericht op verschillende doelgroepen - jeugd, 17+talent, topsporters, mensen met een beperking, ouderen - verspreid over locaties in de provincie. En laten we nieuwe initiatieven omarmen.

Ook het Nationaal Sportakkoord biedt veel kansen. Naast de inspanningen van de provincie is het doel om op lokaal niveau te komen tot lokale sportakkoorden. Tennis kan en wil daarin een rol spelen en een bijdrage leveren aan zowel sportieve doelstellingen als maatschappelijke betrokkenheid.

In gezamenlijkheid kunnen we de sociale, economische en maatschappelijke impact van de tennissport in Brabant in de komende bestuursperiode intensiveren en verder uitbouwen. We zien de provincie hierbij als spelverdeler, aanjager en verbinder. Het effect zal niet gering zijn.