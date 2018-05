'De oppositie laat zich weer afschepen'

Lezersbrieven van zaterdag 5 mei 2018

Dividendbelasting (1)

Wel frappant, dat niemand iets zegt over die andere drie, die ook aan tafel zaten bij de besprekingen over de dividendbelasting. Ook zij houden nu angstvallig hun mond. We zijn wel wat anders gewend van Alexander – ‘het vingertje’ – Pechtold. Er wordt gewoon een toneelstukje opgevoerd, waarbij ze elkaar dekken en vervolgens gewoon doorgaan met ‘de orde van de dag’. Ook de oppositie laat zich hiermee afschepen en Rutte maar lachen!

Michel Goossens, Breda

Dividendbelasting (2)

Wat is Rutte voor een premier? Aan de ene kant wil hij de belastingbetaler ontzien – zie bonussen bankiers – mocht het weer op een crisis uitdraaien. Aan de andere kant wil hij diezelfde belastingbetaler opzadelen met 4 miljard euro door het dividendbelasting af te schaffen. Hebben die buitenlandse multimiljonairs die in Nederland investeren niet genoeg om hier belasting te kunnen betalen? Daarnaast wordt er nog keihard gelogen door te zeggen dat Rutte zogenaamd niets weet van de memo’s en houdt Wiebes, de minister van Economische Zaken, zich ook van de domme, terwijl hij de verslagen heeft gemaakt.

Wat heeft die VVD toch? Beginnen ze last te krijgen van geheugenverlies of liegen ze doelbewust? Het is niet de eerste keer. Als we terugkijken, zijn er al verschillende ministers/ staatssecretarissen van de VVD wegens liegen uit de partij gezet. Dan is het toch raar dat Rutte en Wiebus kunnen blijven zitten? En dat Buma zijn geheugen niet wil opfrissen over die memo’s is ook verdacht. Toch een teken, dat ze voor hun eigen portemonnee daar zitten en niet voor hun achterban. Dat is een slechte zaak.

Dat geldt ook voor de ChristenUnie en D66. Ik heb me toch vergist, omdat ik D66 wel vertrouwde. Daar kijk ik nu anders naar. Dat afschaffen van die dividendbelasting moet teruggedraaid worden. Al was het maar om de belastingbetaler te ontzien en dus niet met twee maten te meten, zoals Rutte dat nou doet.

Maayke Jong-Doppen, Breda

Drie talen

Taalklank en spelling krijg je maar moeilijk bijeen in een geschreven systeem, zo leer ik van Taalkanjer (BN DeStem, 25 april). Inderdaad is veel meer aandacht voor dit probleem noodzakelijk dan er nu is. Toch is het iemand gelukt de kloof tussen klank en spelling te dichten. De Joodse taalkundige L. Zamenhof speel-de het klaar in 1887. Hij ontwierp een hulptaal: het Esperanto. In die taal heeft elke klank zijn eigen teken. Voor alle kinderen, overal ter wereld, zou het een zegen zijn als werd aangestuurd op drietalig onderwijs. In de onderbouw van de basisschool: moedertaal zonder spelling (namelijk vertellen en lezen) en Esperanto met spelling. Dat laatste vanwege het consequente spellingsysteem. In de bovenbouw kun je dan alle aandacht geven aan de moedertaal met spelling, dat voor kinderen erg moeilijk is en veel tijd vergt.

In het voortgezet kunnen ze dan kiezen voor een derde taal: Chinees, Russisch, Engels, Spaans, Frans of iets dergelijks. Met drie talen, waaronder Esperanto, kan elk kind overal op de wereld contacten leggen, communiceren, solliciteren en werk vinden. Bovendien worden ze dan spelenderwijs goed geïnformeerde wereldburgers, wat in de toekomst al even noodzakelijk zal blijken als talen leren.

Frans Vermeulen, Roosendaal

Vreven

Stijn Vreven gaat weg bij NAC. en hoe. Hem ga je niet vertellen, dat hij kan opstappen. Hij stapt zelf op, ‘de Indiaan’, zoals ik hem vroeger noemde vanwege zijn paardenstaart en schoppend op alles wat bewoog, maar o o wat een liefhebber. Altijd tot het gaatje. Zo ook als trainer van NAC. Zijn emoties weinig onder controle hebbend, maar de passie vanuit zijn tenen, zoals de fan van NAC het graag ziet.

Stijn Vreven heeft meer passie in zijn pink, dan dhr. Smulders in zijn hele hand. Stijn Vreven heeft ballen en heeft het lef zelf te gaan, voordat de slangenkuil uitgekronkeld is. Stijn is de gentleman, waar Smulders de pummel vertegenwoordigt. Ik wens Stijn alle goeds en feliciteer hem met de genomen beslissing. Stijn je zult nog vaak slangen en kuilen in het voetbal tegenkomen. Toon je een ware indiaan: blijf vooral jezelf en gentleman.

Henny Iseger, Breda

Boezemkussen

Tessa Konijn (BN DeStem, 1 mei) probeert geld te verdienen over de rug van borstkankerpatiënten en krijgt hiervoor nog een podium ook. Ik vind dat onbegrijpelijk! Deze kussentjes worden vaak gratis verstrekt in ziekenhuizen en zijn gemaakt door (ex-)patiënten met hart voor hun medemens. Om dan 24,50 euro te vragen voor een kussentje dat in de sociale werkplaats wordt gemaakt, vind ik ronduit schandalig. Als je deze ziekte krijgt heb je al kosten genoeg. Ik spreek helaas uit ervaring.