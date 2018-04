‘De nieuwe trein is feestje voor Breda’

LezersreactiesIdeaal, de directe trein naar België als je in of rond Breda woont. Maar niet voor mensen ten westen van Breda. ,,Waarom omrijden en meer betalen als je ook boemeltje vanuit Essen kunt nemen?’’

Mooi plaatje

Best leuk, in een uurtje in Antwerpen City vanuit Breda. Maar vanuit Bergen op Zoom komt er een half uur bij. Plus overstaptijd. Nu is de reistijd Bergen op Zoom-Antwerpen nog 1 uur en 3 minuten. Dan is het een stuk sneller en handiger om met de auto naar een P+R-terrein te gaan en met de bus de stad in. Als je met een gezin of een groepje bent, is dat ook veel voordeliger.

Kortom, de nieuwe directe trein is fijn voor Breda, maar voor de Brabanders westelijk van dat station is het geen goed plan. Het prestigeproject hsl is geen verbetering voor de reiziger, maar een mooi plaatje voor aan de muur.

Jenneke Jongman, Halsteren

Perfect

Het is voor ons een uitkomst dat de trein van Brussel naar Breda gaat rijden. Wij gebruiken de trein vaak en dit is ideaal!

L.A. de Visser, Breda

Blokje om

Mensen die elke dag met de trein forenzen vanaf Roosendaal en Zeeland worden geconfronteerd met niet alleen een langere reistijd, maar ook met extra overstappen en tijdsverschillen. Dit is voor de regionale ontwikkeling een slechte zaak, waarbij de ‘avondklok’ die nu is ingesteld op 21.45 uur, een ramp is voor het openbaar vervoer als alternatief.

De allerbeste oplossing is een trein vanaf de Randstad, naar Breda via Roosendaal naar Antwerpen. Een klein blokje om, maar een win-winsituatie voor iedereen in West-Brabant.

Nu is het alleen feest in de hoofdstad van ons streekgewest, namelijk Breda. Maar of het feestje lang duurt...

Arwen van Gestel, Roosendaal

Geen meerwaarde

Voor de regio Zuidwest-Brabant en Zeeland heeft de nieuwe directe verbinding Breda-Antwerpen totaal geen meerwaarde. Als je een dagje naar Antwerpen wilt, parkeer je gratis bij het station van Essen en je neemt het boemeltreintje naar Antwerpen-Centraal. Deze stopt regelmatig, maar heeft z’n charmes. En voor de prijs hoef je het niet te laten: 9,60 euro voor een retour!

De eerste gaat rond 6.00 uur en de laatste rond 23.00 uur. Tijd genoeg om je volop te vermaken. 65-plussers betalen zelfs maar 6,50 euro voor een retour vanaf Essen. Dus waarom omrijden via Breda en nog meer betalen?

René van Zundert, Kruisland

Vertrouwen

Quote Menig reiziger zal uiteindelijk in het stokoude stoptreintje Ant­wer­pen-Roo­sen­daal belanden om alsnog zijn eindbestemming te bereiken Marc Busio Breda mag dan al jaren wachten op een directe spoorverbinding met Antwerpen, het is allerminst zeker of reizigers zo blij zullen zijn met de trein die vanaf 9 april gaat rijden. Nu deze Beneluxtrein in plaats van via Roosendaal over het hsl-spoor gaat rijden, zal deze onderhevig zijn aan dezelfde storingen die al jarenlang de vele vertragingen en hoge uitval van de Intercity Direct veroorzaken. Want de Fyra was weliswaar een ondeugdelijke trein, inmiddels is duidelijk dat het ontwerp van de hsl (beveiliging, spanningssluizen en brug) evenmin technisch goed doordacht is.

De tijdwinst die deze nieuwe dienstregeling biedt zal in veel gevallen dan ook niet gehaald worden. En menig reiziger zal uiteindelijk in het stokoude stoptreintje Antwerpen-Roosendaal belanden om alsnog zijn eindbestemming te bereiken. Vroeg boeken van een kaartje mag dan prijsvoordeel bieden, ik vermoed dat velen er al snel de voorkeur aan zullen geven om deze op het station te kopen om er zeker van te zijn dat er überhaupt een trein rijdt.

Luidde vroeger het spreekwoord ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’, tegenwoordig blijkt maar al te vaak: ‘vertrouwen komt te voet en gaat met de trein’.

Marc Busio, Chaam

Duurder

Heel erg mooi, die nieuwe treinverbinding vanuit Breda. Maar wel weer heel erg jammer dat je er dik meer voor betaalt dan vanuit Roosendaal. In het weekend vanuit Roosendaal betaal je 6 euro, vanuit Breda 11. Even naar Essen en dan betaal je maar 5 euro en je kunt er gratis parkeren.

Adri Rovers, Made

Nu, ik niet !

Als je in Zeeland woont en regelmatig met de trein vanuit Roosendaal naar het vliegveld Zaventem in Brussel reist, is de nieuwe treinverbinding via Breda een dure optie met een langere reistijd.

Zou ik op dinsdag 10 april vanuit Roosendaal met de trein via Breda en Antwerpen naar vliegveld Zaventem in Brussel reizen, dan ben ik 19,40 euro kwijt. Het voordeligste tarief als je zeker een week van tevoren boekt. En de reis duurt 1 uur en 52 minuten, inclusief een overstaptijd in Breda van 27 minuten.

Reis ik echter van Roosendaal met de stoptrein naar Antwerpen Centraal, en met 9 minuten overstaptijd in Antwerpen met de intercity naar Zaventem, dan kost me dat op dinsdag 10 april 10.45 euro (de NMBS kent nog een seniorentarief). De reis duurt dan inclusief overstap 1 uur en 27 minuten. Dat is 25 minuten korter dan via Breda en 8 euro 95 goedkoper.

Voor mij en voor meer mensen die vanuit Zeeland via Roosendaal reizen is de keuze dus snel gemaakt. Directe trein Breda- Antwerpen en verder naar Brussel? Absoluut niet!