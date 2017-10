De misverstanden over de gevolgen van maandenlang formeren: het is niet erg!

GastopinieRuim zes maanden nadat Nederland naar de stembus ging, is er eindelijk een nieuw kabinet op handen. Hoe erg is het dat de formatie zo lang moest duren?

Maarten Dijk

GASTOPINIE

Nog voor het nieuwe kabinet officieel is aangetreden heeft het alvast één record gebroken: de formatie die tot het nieuwe kabinet heeft geleid, is de langste naoorlogse formatie in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Dat record is volgens sommigen geen reden tot een feestje, omdat een aantal noodzakelijk geachte beleidsvoornemens op tal van terreinen meer dan half jaar heeft stilgelegen. En stilstand is achteruitgang, toch?

Quote Ambtenaren stoppen pas met uitvoeren als politiek daar besluit over neemt. Dat staat los van formatietijd Maarten Dijk Het interessante is, dat op de duur van de vorige formatie – van het huidige demissionaire kabinet – óók kritiek was. Namelijk dat die juist te snel ging. Te snel, doordat bij de besluiten die toen aan de onderhandelingstafel zijn genomen over grote stelselwijzigingen – de zogeheten decentralisaties –, er niet goed gekeken is naar de complexiteit van de uitvoering daarvan. Daar zien we nu de gevolgen van, zoals bijvoorbeeld de recente berichten over problemen bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten laten zien.

Herman Tjeenk Willink, een van de voorgangers van de huidige informateur Zalm, heeft bij zijn afscheid als informateur daar een heldere en scherpe analyse over geschreven. Hij constateert dat bij politieke besluiten over grote stelselwijzigingen en reorganisaties er vaak te weinig aandacht is voor de complexiteit van de uitvoering ervan. In die zin moeten we misschien juist blij zijn met deze lange formatie. Want mogelijk komt dit doordat hier dit keer aan de onderhandelingstafel wel aandacht voor is geweest.

Misverstanden

Er bestaat een aantal misverstanden over formaties en de gevolgen daarvan. Het eerste misverstand is dat de uitvoering van beleid tot stilstand komt tijdens de formatie. Dat is onjuist. Vrijwel al het beleid dat door eerdere kabinetten is vastgesteld, wordt gewoon uitgevoerd. Of het nu gaat om het zorgbeleid, de uitkeringen of het onderwijsbeleid: de besluiten die door de politiek in het verleden zijn genomen, worden nog steeds door ambtenaren uitgevoerd. Ambtenaren stoppen hier pas mee wanneer de politiek daar een besluit over neemt. Zo zijn de staatsrechtelijke verhoudingen.

Quote Vorming van nieuw kabinet is in ons land niet gebonden aan termijn. Er staat niets over in Grondwet Maarten Dijk Een tweede misverstand is dat er tijdens de formatieperiode niet of nauwelijks nog besluiten worden genomen in ‘Den Haag’. Ook dit klopt niet. Hoewel het formele besluitvormingsproces on hold is gezet, lopen de informele besluitvormingsprocessen gewoon door. Ambtenaren blijven plannen produceren over vraagstukken als duurzaamheid, betaalbaarheid van de zorg, etc. Belangenorganisaties en lobbyisten voeren nog steeds hun lobbygesprekken op de Haagse ministeries en in de Tweede Kamer. Dit alles leidt tot talloze informele besluiten, waarvan het slechts wachten is tot het moment dat er een formele klap op gegeven wordt. We moeten ook niet overschatten hoeveel procent van het totale beleid verandert wanneer het nieuwe kabinet aantreedt. Dat is naar schatting slechts een paar procent.

Een derde, laatste misverstand is dat maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven tijdens een formatie afwachten tot de nieuwe plannen bekend zijn, voordat zij zelf hun beleid bepalen en tot acties overgaan. Het tegendeel is waar. Het gonst van de maatschappelijke initiatieven en -acties die los van overheidsbemoeienis (lees: beleid) tot stand komen. En ook vanuit het bedrijfsleven zijn er talloze initiatieven rond maatschappelijke vraagstukken. Zeker de grote bedrijven gaan echt niet zitten wachten tot ‘Den Haag’ iets heeft besloten over bijvoorbeeld wat te doen met duurzaamheid in het komend decennium.

Kritiek onterecht

Kortom, dat de formatie zo lang duurt is helemaal niet zo erg als wordt gedacht. De overheid en de samenleving draaien gewoon door. Overigens is het ook niet zo dat de vorming van een nieuw kabinet aan een termijn is gebonden. Onze Grondwet kent, in tegenstelling tot sommige andere landen, geen bepaling over de duur van het formatieproces.

Is de kritiek op de lengte van de formatie dan alleen maar onterecht? Nee, dat ook weer niet. De zorg die Eerste Kamervoorzitter Anke Broekers-Knol vorige maand uitte over de dikte van het regeerakkoord, lijkt namelijk bewaarheid te worden. Dat de formatie zo lang heeft geduurd, komt waarschijnlijk doordat er gedetailleerde afspraken gemaakt zijn tussen de coalitiepartners op de verschillende beleidsdossiers. Een dichtgetimmerd regeerakkoord is om twee redenen onwenselijk: ten eerste omdat er daardoor weinig ruimte is voor debat in de Tweede Kamer. Immers alles is van tevoren afgesproken en daar is een meerderheid voor in de Kamer. Ten tweede vraagt de grote dynamiek en turbulentie van de huidige samenleving om een bestuur dat flexibel is en kan inspelen op onverwachtse situaties. Het is de vraag of een dichtgetimmerd regeerakkoord daar aan gaat bijdragen.

Al met al is de lange kabinetsformatie dus niet zo erg als sommigen doen voorkomen. Maar laten we wel hopen dat het met de dikte van het regeerakkoord meevalt, en dat er dit keer wel zorgvuldig is stilgestaan bij de complexiteit van de uitvoering van alle nieuwe plannen.