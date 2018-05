De komma blijft. Punt!

GASTOPINIEHet gebruik van meerdere vraag- en uitroeptekens is een ‘verrijking’ voor de taal en komma’s heb je bijna nooit nodig om een tekst te begrijpen. Dat meldt de Taalunie. Oké, de taal is een levend en dynamisch fenomeen, maar er zijn grenzen.

door Marjolein Kuperus

Bij het lezen van de ­visie op leestekens en emoticons van Hans Bennis, secretaris van de Nederlandse Taalunie (BN DeStem, 7 mei) viel ik bijna van mijn stoel van verbazing en ­ellende. Volgens Bennis kunnen emoticons ook prima in se­rieuze krantenartikelen worden gebruikt omdat het herkennen van bijvoorbeeld ironie voor lezers zo moeilijk is. Het gebruik van meerdere vraag- en uitroeptekens is een ‘verrijking’ voor de taal en komma’s heb je bijna nooit nodig om een tekst te begrijpen. Verbazing en ellende.

Als taaltrainer Nederlands bij een taleninstituut coach ik dagelijks hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, buitenlandse professionals, van jong tot ouder, bij het verwerven van en het effectief communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk. Mijn twintigjarige ervaring in de advocatuur is daarbij een pluspunt.

Quote Sociaal gebruik van het Nederlands, met collega’s bij het koffieappa­raat, vraagt een ander aanbod dan het professio­neel kunnen vergaderen in het Nederlands Marjolein Kuperus

Wij vragen onze cursisten bij het bepalen van hun leerdoelen met wie, en waarover, ze willen kunnen communiceren. Sociaal gebruik van het Nederlands, met collega’s bij het koffieapparaat, vraagt een ander aanbod dan het professioneel kunnen vergaderen in het Nederlands. Het schrijven van korte e-mails vraagt iets anders dan het kunnen schrijven van meer complexe verslagen. Het zijn verschillende taalsegmenten.

Tegen deze achtergrond kan ik zeggen dat ik me terdege bewust ben van het feit dat taal een levend en dynamisch fenomeen is. Het is niet meer dan logisch dat taal zich ontwikkelt op het getij van veranderende tijden en dat nieuwe communicatiemiddelen een nieuw gebruik van de taal meebrengen.

Dat laat onverlet dat differentiatie in taalgebruik noodzakelijk blijft en dat het niet alleen gemakzuchtig is om alles op één hoop te gooien maar ook naïef. Het is ook bepaald niet bevorderlijk voor effectieve communicatie.

Komische voorbeelden

De opmerking van Bennis dat onder andere komma’s bijna nooit nodig zijn om een tekst te begrijpen, vind ik, met name gezien zijn functie, bijna niet serieus te nemen. Er zijn talloze komische voorbeelden van wat er met een zin kan gebeuren bij verkeerd gebruik van een komma: ‘Schiet op Griekenland!’ (in het kader van het Griekenland manen tot spoed bij het aflossen van schulden aan de EU), ‘Time to eat children’ (bij een introductie tot het eten van insecten), ‘I love fucking college guys!’ (bij het uiten van blijdschap over de universiteit).

Komma’s vergroten dus niet alleen het leesgemak maar zijn ook medebepalend voor de betekenis van een zin.

Bij de huidige redactie van een zin als De meester zei Pietje is een ­etterbak!!!!!!!!! is het bijvoorbeeld onduidelijk of de meester Pietje een etterbak vindt (De meester zei: ‘Pietje is een etterbak’) of Pietje de meester (‘De meester’, zei Pietje, ‘is een etterbak’).

Een ander bekend voorbeeld is het volgende:

- de arts zei mij, nog eens een foto te laten maken;

- de arts zei mij nog, eens een foto te laten maken;

- de arts zei mij nog eens, een foto te laten maken.

Door het verplaatsen van de komma hebben alle drie de zinnen een andere betekenis.

WhatsApp

Dat in het WhatsApp-verkeer geen leestekens worden gebruikt, lijkt me geen probleem nu de communicatie via WhatsApp zich doorgaans beperkt tot korte, praktische berichten. WhatsApp is een specifiek taalsegment dat een ander gebruik van het Nederlands vraagt dan meeromvattende teksten. Het laten verdwijnen van de komma in andere, meeromvattende, teksten lijkt me ronduit onzinnig. Het is een problematische beperking die iedere taalgebruiker veroordeelt tot jip-en-janneketaal: heel korte zinnen die door hun simpelheid geen komma’s nodig hebben. Datzelfde geldt voor dubbele punten.

Het door Bennis genoemde ‘nieuwe’ gebruik van vraag- en uitroeptekens is wat mij betreft bepaald geen ‘verrijking’ maar een regelrechte verarming.

Quote Tegenwoor­dig is het publiek al uit de stoel opgespron­gen voor het doek is gevallen of de laatste noot is gespeeld Marjolein Kuperus

Ik vergelijk het met de ontwikkeling van de staande ovatie na een culturele voorstelling. Tot een aantal jaar geleden gaf een publiek na een voorstelling een staande ovatie om te laten zien dat men de voorstelling uitzonderlijk goed of mooi had gevonden. Bij een niet heel bijzondere voorstelling werd geapplaudisseerd en uit het enthou­siasme waarmee dat gebeurde, kon het gezelschap afleiden hoe het publiek de voorstelling had gewaardeerd. Tegenwoordig is het publiek al uit de stoel opgesprongen voor het doek is gevallen of de laatste noot is gespeeld en klapt men zich zonder uitzondering ­wezenloos. Ik trotseer met enige regelmaat dodelijke blikken wanneer ik niet opsta omdat ik de voorstelling niet bijzonder vond, wat ik overigens geen enkel probleem vind omdat niet alles in het leven bijzonder hoeft te zijn.

Door deze ontwikkeling is het moeilijk geworden om te laten blijken dat je een bepaalde voorstelling daadwerkelijk uitzonderlijk vond. Ik heb me maar aangewend om, staande, luid ‘Bravo!’ te roepen.

(Wellicht als gevolg daarvan wordt soms al in het programma aangegeven wat de toegift zal zijn waarbij er dus, nogal voorbarig, vanuit wordt gegaan dat het publiek wel behoefte aan een toegift zal hebben.)

Verarming

Ook in het spraakgebruik is deze ontwikkeling te zien: superlatieven zijn gemeengoed geworden. Veel mensen kunnen blijkbaar geen genoegen nemen met zaken die ‘gewoon’ mooi, leuk of interessant zijn. Alles is ‘fantastisch’, ‘heel bijzonder’, ‘geweldig’, ‘waanzinnig’ of ‘uniek’. Dat leidt ertoe dat iedere middelmatigheid wordt verheven tot uitmuntendheid en dat er, letterlijk, geen woorden overblijven om aan te geven dat iets echt bijzonder of daadwerkelijk uniek is en dat is objectief gezien een verarming.

Precies datzelfde geldt voor het gebruik van meerdere vraag- of uitroeptekens. De functie van een uitroepteken is toch als zodanig al het nadruk geven aan een zin of een mededeling? Hoeveel vraag- of uitroeptekens zijn er nodig om welke mate van verwondering en verbijstering uit te drukken? En we zijn toch niet altijd heel erg verwonderd of verbijsterd? Soms toch ook gewoon verwonderd of verbijsterd?

Volledig scherm Emoticons. © dreamstime Ik adviseer mijn schrijfcursisten standaard om zich te onthouden van een overkill aan vraag- en uitroeptekens omdat dit de geloofwaardigheid van de afzender aantast. Op dezelfde manier waarop dat gebeurt wanneer advocaten aanvoeren dat iets ‘volstrekt’ of ‘apert’ onjuist is. Iets is juist of onjuist en wordt door de genoemde toevoegingen niet méér onjuist.

Tenslotte het gebruik van emoticons. In het Whatsapp-segment is het gebruik daarvan standaard en dat is niet onlogisch. Bij Whats­App gaat het, nogmaals, doorgaans om uit zichzelf korte en praktische berichten en daar zijn emoticons prima voor. (Daarbij is overigens vaak sprake van een overkill aan emoticons wat helaas zelden ironisch bedoeld is.)

In meeromvattende segmenten, zoals het door Bennis genoemde interview in een krant, vind ik het gebruik van emoticons ronduit een zwaktebod en daarbij denigrerend en infantiliserend, zowel voor de schrijver als voor de lezer. Doe maar geen moeite om bij het redigeren van de tekst tot uitdrukking te brengen dat iets ironisch is bedoeld, plak er maar gewoon een leuke emoticon tussen. De lezer zal de ironie toch wel niet begrijpen dus zet er maar een smiley achter.

Sprakeloos

Ik sluit af met een cliënt uit mijn advocatentijd die zeer nadrukkelijk ‘sprakeloos’ was over ongeveer iedere beweging van het universum waarbij hij zijn zin niet kreeg. Hij was dus bij voortduring ‘sprakeloos’, ook over de werknemer die niet zonder slag of stoot zijn dienstverband wilde opgeven. In zijn correspondentie met de werknemer was hij herhaaldelijk ‘sprakeloos’ met, inderdaad, de nodige uitroeptekens. Ook tijdens de rechtszitting benadrukte hij ‘sprakeloos’ te zijn. De advocaat van de werknemer leunde op enig moment geamuseerd achterover in zijn stoel en zei, met een knipoog, dat die voortdurende sprakeloosheid wel lekker rustig was. De ironie ontging mijn cliënt volledig.

Wellicht had een smiley daar verandering in kunnen brengen. Dit is ironisch bedoeld hoor .