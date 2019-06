De Herenigde Regio’s van Brabant

GASTOPINIEMet de Europese verkiezingen net achter de rug, is het interessant te bekijken of Brabant als onafhankelijke Euregio kan overleven. Een Europa van de regio’s heeft namelijk de toekomst!

door Peter Bluekens

Tijdens de wintermaanden brachten de Brabantse dagbladen, waaronder BN DeStem, de serie Brabant Onafhankelijk in het zaterdagkatern Z, waarin de Brabantse situatie eens duidelijk onder de aandacht werd gebracht. Op een mooie en leuke manier werd beschreven of Brabant als onafhankelijke staat verder kan, chapeau. Maar de onderzoekers/schrijvers dachten hierbij nog steeds te klein!

De serie behandelde namelijk alleen de Noord-Brabantse (Nederlandse) kant van de zaak. Wanneer men eens aan een soort van Herenigde Regio’s van Brabant denkt, dus inclusief het Brabantse deel van België – de provincies Antwerpen, Vlaams Brabant, Waals Brabant en Brussels Gewest –, dan praat je pas echt over een serieuze Euregio.

Serieuze partner

Samen zijn deze gebieden goed voor een kleine 7,5 miljoen inwoners. Dat zijn er bijna zoveel als in Zwitserland en een stuk meer dan in Denemarken of Noorwegen. En wanneer het bruto nationaal product van dit totale Brabant wordt bekeken – meer dan 350 miljard (!) euro – staat Brabant gelijk met landen als Ierland en Noorwegen, zijn we groter dan Portugal en zelfs twee keer zo groot als Bulgarije! Dan kun je over de Euregio Brabant dus met recht spreken van een serieuze gespreks- en handelspartner.

Een Europa van de regio’s is de toekomst en daar zal de Euregio Brabant mooi in passen! En wie roept dat Brabant als één Euregio kan niet, verklaar dan maar eens waarom niet. Tirol doet het ook. Daar is de grens tussen het Oostenrijkse en Italiaanse deel ook geen belemmering om als één Euregio naar buiten te treden.

Qua historie, cultuur, taal en volksaard hebben we hier nog steeds veel meer met Antwerpen en Brussel gemeen, dan met pak ’m beet Friesland, Groningen of Holland. En natuurlijk zijn er verschillen, maar die zijn er tussen Tilburg en Breda ook.

Het wordt gewoon tijd voor meer gelijk(waardig)heid en erkenning. Brabant heeft Nederland of België eigenlijk binnen Europa ook helemaal niet nodig, eerder andersom. Kijk naar de haven van Moerdijk, en wat te denken van de haven van Antwerpen! En zo is het ook wat betreft vliegvelden, niet alleen Eindhoven Airport kan een rol spelen, er is ook nog een groot vliegveld bij Brussel.

Importeren

Wat hebben we eigenlijk van de rest van Nederland of België nodig dat we zelf niet ook hebben of kunnen maken? Goudse kaas, Deventer koek, Gronings aardgas? Dat eerste kunnen we importeren zoals we ook doen met Fetakaas. En de Bossche Bollen uit ’s Hertogenbosch zijn veel lekkerder dan die droge peperkoek uit Deventer. En dat Groningse gas? Dat is over 20 jaar sowieso op.

‘Maar hoe zit het dan met de Grondwet?’, zult u misschien denken. Moet die gewijzigd worden als Noord-Brabant Nederland de rug zou willen toekeren? Nee, dat is niet nodig, want Brabant heeft nooit ergens voor getekend. Ze hebben Brabant bij de Unie van Utrecht in 1579 niets gevraagd, en ook bij de Vrede van Münster in 1648 was Brabant niet uitgenodigd. Ze hebben Brabant wel geplunderd, in de fik gestoken en uitgebuit. En nog steeds betalen we in Noord-Brabant het dubbele van hetgeen we terugontvangen. Dat dan weer wel...

Dus als het om de onafhankelijkheid van Brabant gaat, is er best een serieuze discussie over te voeren. Zoals ons pa altijd zegt: ‘Van geven gaot zelfs de beste koei kapot.’ En hij heej gelijk.