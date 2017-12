De gekte rond de beste binnenstad

LezersreactiesHeeft Breda echt iets aan de titel ‘beste binnenstad’, vroegen we onze lezers? Waar de één apetrots is, wijst de ander erop dat die mooie binnenstad nog altijd niet voor iedereen goed toegankelijk is.

Niet toegankelijk

Breda is de beste binnenstad voor ondernemers en toeristen die naar de stad komen en kunnen genieten van wat Breda te bieden heeft. Afgelopen zomer zijn we met de vakantie in Breda gebleven, omdat er zoveel te doen was.

Maar als inwoner van de binnenstad denk ik, dat de ‘commissie ­beste binnenstad’ de Grote Markt heeft overslagen in hun beoordeling. Als rollatorgebruikster en rolstoeler is het bijna onmogelijk op de Grote Markt en Kasteelplein te komen door de brede groeven tussen de keien. Breda, doe hier wat aan, zodat ook ik en velen met mij in de zomer van de gezelligheid op de Grote Markt kunnen genieten in de Beste Binnenstad in Nederland.

Maria van Nijnatten, Breda

Overdreven gedoe

Tot mijn grote schrik zag ik vrijdagavond de toren veranderen in goud. Ik had zo gehoopt dat het aan ons voorbij zou gaan. Ik heb het overdreven gedoe aangezien toen de jury hier kwam. Wat een theater zeg; je struikelde die vrijdag bijna over de handhavers. Nu mogen we ongetwijfeld onze goddelijke gang weer gaan: gooi de rotzooi maar gewoon op straat en en zet je fiets daar waar jij wil.

En fiets ook waar jij wil: ‘gewoon’ in de winkelstraat! Rij iedereen die voor je fiets komt gewoon van z’n sokken, er is toch geen handhaver (meer) te zien. Beste Binnenstad? Kom vooral ook niet met je rolstoel of rollator door Breda.

En dat onze burgemeester iedereen aanraadt naar Breda te ­komen, want daar is het allemaal te doen. Amsterdam doet er alles aan de toeristenstroom in te dammen en Breda wil alleen maar meer, meer, meer. Bij ons is het al druk genoeg: wij zijn immers allemaal blij dat de Vlamingen Breda al jaren graag bezoeken, daar hebben we geen titel voor nodig. Zij weten het goed te besteden in Breda, zowel in de winkelstraten als de horeca. En bovendien weten zij zich te gedragen: zij zijn altijd beleefd en fatsoenlijk.

Cora van Beek, Breda

Compliment

Trots mogen we zijn op Breda en natuurlijk de Bredanaars; veel andere steden zijn hier jaloers op. Niet alleen een goed terras of restaurant, bereikbaarheid of een mooie Grote Markt is genoeg om zo’n titel te winnen. Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in de stad; het nieuwe station, de Willemstraat en aansluiting op het Valkenberg, de Nieuwe Mark en het Chassé Theater. Het zijn prima investeringen geweest, die zich uiteindelijk terugbetalen. Ook Serious Request en het Jazz Festival dragen hun steentje bij. Wat vooral veel bezoekers aanspreekt zijn toch de gemoedelijke bewoners en de gezellige sfeer in de stad en dat doen we met zijn allen. Een compliment aan de gemeente, maar vooral aan onszelf. Laten we hopen dat deze titel ons mooie Breda nog meer moois brengt.

Cees Poppelaars, Prinsenbeek

Gekte

Breda beste binnenstad. Worden wij daar beter van? Als doorsnee Bredanaar niet, want als je ziet wie er achter deze verkiezing zitten zijn dat de projectontwikkelaars, de vastgoedmensen en het management voor ‘cityvorming’. Zij willen de prijzen voor onroerend goed opdrijven en onze mooie stad onleefbaar maken voor haar bewoners vanwege de winst. Daar kan je ze verantwoordelijk voor stellen! Dat de gekte en het eigen gelijk in de aanloop naar deze verkiezing geen grenzen kenden, is deze krant ook aan te rekenen. Lees onder andere het artikel Onder de Toren van Edine Wijnands. Dat verklaart veel. Ik mag van een krant meer objectiviteit en nuance verwachten en een corrigerende BN De Stem bij alles wat zich afspeelt in onze mooie stad Breda.

Johanna Tolenaars-van Groesen, Breda

Volledig scherm De Grote Markt in Breda wordt door vele gezien als prachtige plek, fijn om te vertoeven. Maar anderen zijn minder enthousiast, omdat het plein met zijn kinderkopjes moeilijk toegankelijk is voor mensen met een beperking. © ron magielse / pix4profs

Bredaas hart

Breda beste binnenstad van Nederland. Daar kunnen we natuurlijk bijzonder trots op zijn. Alhoewel wij sinds twee jaar zijn verhuisd naar een seniorenappartement in Etten-Leur, zijn wij nog steeds verknocht aan Breda. We hebben er vijftig jaar gewoond. Daarom hoop ik dat Breda na deze toewijzing er iets mee gaat doen. Daarbij kun je denken aan historische of mooie gebouwen in de schijnwerpers zetten. Mooi verlichten dus. Meer reclame maken op radio of tv en in de krant. Maak meer reclame voor Breda Winterland in december. Zet meer publieke toiletten neer. Dit zijn enkele ideeën die mij nu zo te binnen schieten.

W. Gulden, Etten-Leur

IJpelaar

Proficiat allemaal dat Breda is uitgekozen als beste binnenstad van het land. Ik ben er wel een beetje trots op... Maar wanneer komen ze eens een kijkje nemen in mijn wijk IJpelaar?

Tot voor kort de fijnste wijk van Breda. Nu met onkruid tot aan de ramen in de voortuinen. De glasgordijnen zijn er tegenaan geplakt. Vuilnisbakken tussen het onkruid voor hun deur, buiten de bakken die ze voor mijn deur ­laten staan, terwijl ik een ondergrondse heb. Als de gemeente de boetes die daar op staan echt zou innen, kan ze veel geld verdienen. En krijgt Breda niet alleen de mooiste binnenstad; de buitengebieden doen dan ook mee.