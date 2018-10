De drie vloeken van duurzaamheid

GASTOPINIEDuurzaamheid krijgt steeds meer politieke en bestuurlijke aan-dacht. Toch moet er- voor worden gewaakt dat duurzaamheid niet losgekoppeld raakt van de realiteit. Duurzaamheid is in feite niet heel duurzaam.

door Lars Moratis en Frans Melissen

Onlangs verscheen het rapport Nederland duurzaam vernieuwen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarin valt te lezen dat de kans op succesvolle transities richting duurzaamheid wordt vergroot door een koppeling met sociale, economische en ruimtelijke agenda’s.

Volledig scherm Kinderen in Sulawesi krijgen schoon drinkwater nadat Indonesie wederom zwaar is getroffen door een tsunami. De gevolgen van klimaatverandering raken vooral de mensen die zich er niet tegen kunnen weren, mensen die in armoede leven. © REUTERS Het is belangrijk daarbij zogeheten ‘meekoppelkansen’ – de mogelijkheid om transities op diverse domeinen van elkaar te laten profiteren en elkaar te laten versterken – te identificeren. Het PBL stelt terecht dat er op diverse domeinen, zoals circulaire economie, landbouw en voedsel en klimaat, transities nodig zijn. Echter, om die transities te realiseren, moet worden onderkend dat duurzaamheid aan minstens drie ‘vloeken’ lijdt die deze transities danig bemoeilijken.

De eerste vloek is dat duurzaamheid onvoldoende democratisch is. Zo hebben we de afgelopen jaren meermaals kunnen zien, dat de effecten van klimaatverandering vooral die mensen raken die zich er het slechtst tegen kunnen verweren: mensen die in armoede leven. En behalve dat deze groep mensen niet goed in staat is zich te wapenen tegen de effecten van klimaatverandering, is het voor hen ook uiterst lastig om te herstellen van de desastreuze impacts van onder meer overstromingen en periodes van extreme droogte.

Quote Ondanks dat de verkoop van elektri­sche auto’s in Europa sterk groeit, is het grootste gedeelte van dit elektri­sche vervoer voor de meeste mensen onbereik­baar Lars Moratis en Frans Melissen Zeker als we de bevolking van ontwikkelingslanden in ogenschouw nemen, is het tegen deze achtergrond nogal cru dat pogingen om Westerse economieën te verduurzamen zich eerst en vooral op het Westen en zijn handelspartners zelf richten. Als je daar geen onderdeel van bent, heb je het uiteindelijk gewoon slecht getroffen. Aan de solidariteit die eigen zou zijn aan duurzaamheid zitten dus grenzen – vaak zelfs geografische grenzen.

Daarmee is het allesbehalve ondenkbaar dat deze tweedeling, bijvoorbeeld als gevolg van sociale uitsluiting, het in stand houden van de armoedespiraal en inkomensongelijkheid tot gevolg heeft.

Het weinig democratische gehalte van duurzaamheid blijkt overigens ook in het Westen: ondanks dat de verkoop van elektrische auto’s in Europa sterk groeit, is het grootste gedeelte van dit elektrische vervoer voor de meeste mensen onbereikbaar. Duurzaamheid kent op dit moment nog steeds een duidelijke inkomenscomponent. Het mantra dat duurzaamheid je geld kan opleveren – wat voor een deel zonder meer waar is – ten spijt, duurzaamheid moet je je kunnen veroorloven. Of zoals een collega van ons het onlangs symbolisch doch kernachtig verwoordde: ,,Tesla’s zijn auto’s voor rijke mensen.”

Quote Het realiseren van sociale doelen brengt veelal een grote ecologi­sche voetafdruk met zich mee Lars Moratis en Frans Melissen De tweede vloek van duurzaamheid is dat het weinig divers is. Waar duurzaamheid op het onderwerp gendergelijkheid nog redelijk lijkt te scoren (de afgelopen jaren zijn in een nationale verkiezing steevast vrouwen uitgeroepen tot duurzaamheidsmanager van het jaar), blijkt duurzaamheid vooral het domein van blanke, hoogopgeleide mensen te zijn. Nagenoeg alle duurzaamheidspioniers in Nederland voldoen aan deze criteria.

Daarmee wordt, ondanks dat de initiatieven van deze pioniers ongetwijfeld niet tot doel hebben ook maar enige vorm van tweedeling te veroorzaken, een tamelijk elitair profiel van duurzaamheid gecreëerd waar velen zich niet in kunnen of zullen herkennen.

De derde, en zeker niet de minst belangrijke vloek, is dat duurzaamheid in feite niet heel duurzaam is. Dat klinkt paradoxaal, maar een recente analyse van de wereldduurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties laat zien dat het realiseren van sociale doelen veelal een grote ecologische voetafdruk met zich meebrengt. In het bijzonder hebben de wereldduurzaamheidsdoelen relatief weinig aandacht voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen. De structuur van ons socio-economische systeem zorgt ervoor dat het nastreven van duurzaamheid – niet in de laatste plaats armoedebestrijding en het stimuleren van duurzame consumptie – onbedoelde negatieve ecologische effecten heeft.

‘Duurzaamheid leeft’, aldus de eerste zin in het PBL-rapport. Ondanks dat er inderdaad steeds meer (politieke en bestuurlijke) aandacht voor duurzaamheid is, moet ervoor worden gewaakt dat duurzaamheid niet losgekoppeld raakt van de realiteit. Om de goedbedoelde pogingen iets van deze wereld te maken niet tevergeefs te laten zijn, is het de hoogste tijd om duurzaamheid democratischer, diverser en duurzamer te maken.