De creatieve klasse maakt de stad van nu compleet

GASTOPINIEInvesteren in uitgaansklimaat en popmuziek loont, maar steden als Breda of Bergen op Zoom moeten wel durven doorpakken.

Door Joep Coolen

Poppodia zijn al bijna 50 jaar onderdeel van stadscentra en hebben in die vijf decennia een opmerkelijke verandering doorgemaakt. Tijdens de ontwikkeling van de eerste poppodia in de jaren 60 en 70 functioneerden deze vooral als jongerencentrum. Ze hadden tot doel jongeren van de straat te houden door ze nuttige vrijetijdsbesteding te bieden. Para, de voorloper van Mezz in Breda is hier een voorbeeld van.

Quote Sinds eind jaren 80/begin jaren 90 wordt er beleid ontwikkeld dat het centrum na win­kel­slui­tings­tijd levendig moet houden Joep Coolen

Door toenemende waardering vanuit de lokale overheid en de groei van de popsector, ontstegen deze jongerencentra hun functie. Het zwaartepunt werd steeds meer verlegd naar het bieden van een meer inhoudelijk popprogramma, als vast onderdeel van het kunst- en cultuurbestel. Vanuit deze stabiele basis konden zij zich stapsgewijs doorontwikkelen. Met het wegtrekken van werkgelegenheid en bewoners uit de binnensteden pasten stadsbesturen hun centrumvisie aan. Binnensteden moesten een boost krijgen en de hotspots voor vrijetijdsbesteding worden. Poppodia, theaters en musea vormden hierin belangrijke onderdelen.

Levendig

Sinds eind jaren 80/begin jaren 90 wordt er beleid ontwikkeld dat het centrum na winkelsluitingstijd levendig moet houden. Dit heeft directe gevolgen voor de ontwikkeling van culturele voorzieningen. In 1996 wordt het startsein gegeven voor de fysieke vernieuwing van de diverse poppodia in Nederland. De vernieuwde poppodia vormen sindsdien aantrekkelijke iconen in stadscentra, mede dankzij de diversiteit in ontwerpen. Mezz is hiervan een goed voorbeeld. Bij (buitenlandse) artiesten of begeleidende crew gaat vaak direct een belletje rinkelen als je over Mezz begint, weet ik uit ervaring, en dat komt door het bijzondere ontwerp van het pand.

De relatie tussen de stedelijke economie en cultuur heeft een boost gekregen volgens onderzoek van de Amerikaanse wetenschapper Richard Florida. De aanwezigheid van een creatieve klasse heeft volgens hem positieve uitwerkingen op de groei van de economie. Om de creatieve klasse aan te trekken dienen steden onder meer te beschikken over een levendig cultuuraanbod. Steden moeten dus blijven investeren in vermaak en kunst om aantrekkelijk te blijven voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

Quote Poppodia, festivals en een bruisende uitgaanscultuur nemen een belangrijke rol in binnen het dna een stad Joep Coolen

De binnenstadseconomie is verschoven van een productie- naar consumptie-economie. Steden zien in de promotie van culturele activiteiten een manier om kapitaal en mensen aan te trekken. In een tijdperk waarin mens en kapitaal toeneemt en de competitie tussen steden groeit, neemt ook de drang toe de lokale identiteit te benadrukken, aldus socioloog Hans Mommaas.

Poppodia, festivals en een bruisende uitgaanscultuur nemen een belangrijke rol in binnen het dna een stad. Om als middelgrote stad als Breda of Bergen op Zoom aantrekkelijk te blijven, moet je mee willen doen met deze competitie en hierin blijven investeren. Het heeft op langere termijn een gunstig effect op bewoners, onderwijs maar ook op horeca en bedrijfsleven in een stad.

Stabiel klimaat

Diverse steden in Nederland laten zien dat investeren in popmuziek en een stabiel kunst- en cultuurklimaat zorgen voor een aantrekkelijkere stad, vaak met een bruisend festivalcircuit en een diversiteit aan uitgaansgelegenheden voor diverse doelgroepen. De recente discussie in Breda rond de openingstijden en de verbouwing van Mezz moet daarom in bredere context gezien worden.

Volledig scherm Het Bredase Ploegendienst winterfestival. © Ploegendienst

Wil Breda aantrekkelijk blijven bewoners, bezoekers en bedrijven, dan is blijvend investeren in popmuziek en een aantrekkelijk nachtleven een must. Geef organisatoren de ruimte, evenals talentontwikkeling. In combinatie met faciliteiten en innovatie geeft het de stad kansen.

Met initiatieven als Local Motion, XXL Events, Broeikas, Duikboot, Nasmaak, Ploegendienst, concepten bij Mezz en tal van andere evenementen rondom elektronische muziek ontstaat in Breda een bottom-up scene die breed gedragen moet worden door zowel bewoners als gemeente.