De comeback van onze pubers

COLUMN Voor een booster plus burger naar de Mc-GGD

Dat juist de Bergse McDonald's met een leutige taalvondst en ludieke actie uitpakte toen de GGD in de aanpalende sporthal een pop-up-priklocatie inrichtte is geen toeval. Nu de Vastenavend in gevaar is door corona en dreigende dakloosheid, zoekt de creativiteit zich elders een uitweg.

