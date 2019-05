De boer gezond, de burger gezond

GASTOPINIEKleine boeren om zeep helpen en grote fabrieken vol kwets-bare dieren in dichte stallen. Gaan we daar gewoon mee door? Provincie: pak de keten aan! Een hartenkreet van een Q-koorts-patiënt.

door Caroline van Kessel

Het liefst zou ik het hier als burger met de informateur en de statenleden van de provincie willen hebben over gezondheid, dierenwelzijn, minder dierlijke eiwitten consumptie, schone lucht en schone bodem. Maar dat zijn niet per se speerpunten in het Brabantse provinciehuis.

Quote In plaats van mezelf kunnen bedruipen, werd ik tegen wil en dank

een kostenpost Caroline van Kessel Laten we het dan over economie hebben. Nadat ik in 2010 door een Q-koortsinfectie door het oog van de naald kroop en mijn ongeboren kind verloor, kostte me dat later ook mijn baan. Maar ik leefde nog, het zou over gaan, ik zou weer fit worden en terugkeren op de arbeidsmarkt. Maar mijn immuunsysteem, en daardoor ook mijn energie, concentratie en geheugen, werd niet meer wat het ooit was.

Daarmee verloor ik economisch gezien op mijn 35ste de capaciteit om een inkomen te genereren dat zou passen bij mijn opleiding, ervaring en vooral ambities. Dat gaat misschien ook niet meer gebeuren. De (nog) niet bestrijdbare restbacterie heeft mij nog in zijn greep: negen jaar later heb ik nog een knappe parttime job aan mezelf rechtop houden. In plaats van mezelf kunnen bedruipen, werd ik tegen wil en dank een kostenpost.

Bijkomende schade

Mijn persoonlijke schade is ­collateral damage, bijkomende schade van de veesector. Verwaarloosbaar bij de grote belangen van de export, de banken, de vervoerders, de prijsafspraken van de supermarkten; kortom de hele keten. Maar de volgende verwaarloosbare schade is misschien wel jóuw leven, en jóuw economische zelfstandigheid.

Want de vraag is niet óf er een nieuwe zoönose (een infectieziekte waarbij mensen door dieren besmet worden, red.) zal uitbreken. Nee, de vraag is alleen nog: wanneer? Of je krijgt longkanker van fijnstof van alle kippen in combinatie met onze snelwegen. Of Hepatitis E van varkensvlees –alle varkens zijn immers drager van dit overdraagbare ­virus. Of je wordt onwel door stikstofuitzetting en ammoniakafzetting door het mestoverschot. We kennen al zoveel dreigende gezondheidsrisico’s die ons in Brabant boven het hoofd hangen. En dan zijn er nog de onbekende risico’s, tientallen voor ons nog onbekende zoönoses, want had je voor de uitbraak al weleens van Q-koorts gehoord?

Laten we niet met zijn allen de fout maken de analyses uit de RIVM-rapporten – Veehouderij en gezondheid omwonenden – vooral vanuit economisch oogpunt te gaan interpreteren. Een transitie binnen de sector is zeker nodig, maar dat betekent géén schaalvergroting. Kleine boeren om zeep helpen en grote fabrieken vol (kwetsbare) dieren in dichte stallen, is geen wenselijke ontwikkeling. De dieren hebben op deze wijze ook een slecht afweersysteem, door gebrek aan daglicht, gebrek aan beweging en eenzijdige voeding. Kwetsbaarder voor ziektes en sterfte. De veearts en de veterinaire farmacie varen er wel bij.

‘Kringlooplandbouw’

Er zijn betere alternatieven. Ons voedselsysteem, en met name onze manier van vee houden, kan een stuk gezonder. Minister Schouten lanceerde in het najaar van 2018 het begrip ‘Kringlooplandbouw’. Een mooie uitdaging voor de provincie Noord-Brabant.

Dat de sector zichzelf niet kan reguleren, is wel gebleken. De boer is zelf namelijk ook ziek. Ziek van de ­financiële wurgconstructie met hun bank, ziek van de keten die zichzelf in stand houdt en de boer tot lijdend voorwerp maakt. Je moet erin mee, of je kan er je boterham niet meer mee verdienen.

De kosten van de schade moeten niet alleen naar de boer en de overheid. De kosten moeten verrekend worden in het eindproduct. Een eerlijke prijs. Een eerlijk verhaal. De boer heeft een gezond verdienmodel nodig. Boer gezond, burger gezond.

Quote Nieuwe generatie hecht gelukkig minder aan gehaktbal en meer aan een gezonde toekomst Caroline van Kessel Dus provincie, ga ook eens indringend met banken over onze gezondheid praten, en pak de keten aan. Gelukkig heeft deze provincie een deel van de verantwoordelijkheid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op zich genomen en een tijdelijke stop op geitenstallen ingesteld in afwachting van de conclusies van het RIVM. Maar er moet veel meer gebeuren.

Ik heb mijn hoop gevestigd op de nieuwe generatie. Door hun smartphones en het internet worden ze blootgesteld aan ongefilterde informatie over hoe voeding op hun bord komt en hoe de door hun ingeademde lucht vervuild wordt. Zij gaan dit niet meer pikken. Zij hechten gelukkig minder aan de gehaktbal en meer aan een gezonde toekomst.

Tot die tijd, Brabantse volksvertegenwoordigers, vraag ik u vanuit het diepst van mijn hart deze generatie alvast te faciliteren met een ­gezondere leefomgeving dan die van ons nu.