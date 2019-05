De aanval op goed fatsoen

door Robert ten Kate

Goh, je zou toch maar eens dieractivist zijn zeg. En dan iets doen dat zó ontzettend debiel is, dat zelfs Wakker Dier niet weet hoe snel ze afstand moeten nemen van je achterlijke actie. Precies dát gebeurde anderhalve week geleden bij een varkensboer in Boxtel.

Hoe krijg je het in hemelsnaam bedacht om - dronken van je eigen morele superioriteit - te bedenken dat het een goed idee is, om met meer dan honderd man én met grof geweld een stal binnen te dringen en daar kwetsbare pasgeboren biggetjes massaal de stress in te jagen.

Nee, ik krijg niet genoeg empathie bij elkaar gesprokkeld om te begrijpen waarom je je veganistische idealen op deze manier kenbaar wil maken aan de maatschappij. Of hoe je jezelf dierenvriend kan noemen als je zó onverstandig en onverantwoord om wil gaan met dieren. Dat je denkt dat je op deze manier compassie toont voor de dieren, terwijl je ze alleen maar in de stress jaagt. Alsof je een open wond probeert te ontsmetten met chloor, 'want dat maakt het beste schoon'.

Zo weinig empathisch vermogen hoef ik op te brengen als ik de beelden weer zie van de tientallen activisten die bruut aan een staldeur trekken om 'm open te breken. Staat daar de varkensboer de activisten buiten de deur te houden alsof zijn leven - en dat van z'n dieren - ervan afhangt. Taferelen die me doen denken aan de fantasyserie Game of Thrones en daar ook thuishoren. Niet in wat twee weken terug nog een beschaafd land leek te zijn, waar de kaders van de wet meer dan ruim genoeg zijn om je punt te maken. Terwijl ik met een schuin oog de ontwikkelingen op dat moment in de gaten houd, krijg ik flashbacks naar mijn bezoek aan de dieractivisten van Animal Rights in januari dit jaar. Daar ging het over dit soort 'undercoveracties' in de veehouderij. Ik hoor het ze nog zeggen: 'Men zegt dat we inbreken in de stallen, maar meestal staan die gewoon open.' En 'we gebruiken geen geweld, wij intimideren niet.' Er waren die avond mensen aanwezig van allerlei verschillende organisaties van dieractivisten. Die bespraken ook tips als 'Neem een vals identiteitsbewijs mee.' Mooi knudde natuurlijk als je politie bent en de stalbezetters laat gaan als ze zich identificeren.

De stille meerderheid

Volledig scherm Dierenactivisten bezetten een boerderij in Boxtel en demonstreren voor een beter welzijn van dieren in de veehouderij. © Rob Engelaar Wat me opviel tijdens de actie, bij de berichtgeving en de livestreams van verschillende mediakanalen, is dat het leek alsof er opeens een stille meerderheid van mensen wakker werd en zijn afschuw uitsprak over de manier waarop radicale activisten een relevant debat willen aanzwengelen. De dialoog over dierwelzijn en voedselproductie - maar ook over veel andere maatschappelijke thema's - wordt al decennialang gevoerd, over het algemeen op een zuivere manier en binnen de kaders van de wet, die (gelukkig) ruim genoeg zijn om ook de meest extreme meningen en idealen te verkondigen. Door het moedwillig overtreden van de wet steek je een middelvinger op naar de gehele maatschappij waarin de overgrote meerderheid met goed fatsoen een betere wereld nastreeft. Dat komt ook overduidelijk naar voren in een poll van De Telegraaf vorige week, waarin 93 procent van de bijna 20.000 respondenten aangeeft dat er hard moet worden opgetreden tegen dierenactivisten, maar dat 40 procent wel vindt dat er meer aandacht moet komen voor dierenleed op boerderijen. Want natúúrlijk moeten we het blijven hebben over dierwelzijn op boerderijen, maar we zijn het er al over eens dat dit niet de manier is.

De 'dierenterroristen van Boxtel' lijken zelf ook in de gaten te hebben dat hun actie niet helemaal de discussie heeft opgeleverd die ze voor ogen hadden, en proberen koste wat kost de discussie over hun eigen dwaasheid alsnog om te draaien in een inhoudelijke discussie over de veehouderij. Daar is het overduidelijk nog niet het moment voor. Als je een zuivere discussie wil voeren over een thema waar je zojuist zelf een kuub verontreinigd zand in hebt gegooid, moet je eerst het vuil eruit filteren. En terwijl die grote stille meerderheid van de Nederlanders - en ook de politiek - zijn afschuw uitspreekt over deze actie, is er één partij die het een dag na de actie nog steeds 'te vroeg vindt om een standpunt in te nemen': dé Partij voor de Dieren.

Hoewel EU-lijsttrekker van de PvdD Anja Hazenkamp op de avond van de actie op aandringen van CDA-lijsttrekker Esther de Lange afstand neemt van de actie, spint Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid van de PvdD, tijdens het vragenuur op dinsdag haar garen bij wat er in Boxtel is gebeurd. Het verrast me niet, want in een andere flashback naar de avond bij Animal Rights komt Tweede Kamerlid van de PvdD Esther Ouwehand het podium op, vraagt aan de aanwezige activisten om een groot applaus voor 'die helden die de stallen in gaan'.

Revival van anarchisme

Met het soort uitlatingen als hierboven slaat de PvdD een politieke weg in die we nog niet kennen in de Tweede Kamer. Niet links, niet rechts, maar rechtdoor de afgrond van het anarchisme in. Een systeem waarin je een afweging maakt tussen het uiten van je eigen idealen en de eventuele rechtsordelijke ongemakken die het tot gevolg heeft. Natuurlijk wel alleen voor de kornuiten die je semi-toevallig helpen je politieke agenda uit te voeren. Als politicus zelf blijf je natuurlijk veilig buiten schot. 'Het doel heiligt alle middelen', ook als dat doel - het compleet afschaffen van elke vorm van het benutten van dieren - is voorbehouden aan een kleine groep mensen die echt al wel zelfstandig genoeg is om hun boterham te beleggen met iets anders dan een plakkie worst.

Dat lijkt me een glijdende schaal als je besluit dat dat de richting is die je op wil als maatschappij. Laten we eens hypothetisch afglijden naar het dieptepunt van die schaal. Wat nou als morgen een groep extreemrechtse rakkers bij een moskee inbreekt en die tien uur lang bezet houdt, omdat ze zich zorgen maken over de multiculturele samenleving. En dat de volgende dag een willekeurig Kamerlid de retoriek van Ouwehand toepast en zegt: 'Kijk, intimidatie, geweld en bedreiging zijn uit den boze en ik kan me voorstellen dat de moskeegangers zich geïntimideerd hebben gevoeld en daar hebben we de rechtsgang voor. Maar kunt u reflecteren op de wetsovertredingen van moslims?' Moet je je voorstellen dat deze manier van 'maatschappelijke ontwikkeling' de norm is. Daar zouden we natuurlijk schande van spreken. En terecht, want daar hebben we als niet-achterlijke maatschappij normen en waarden voor en als je je daar niet aan wil houden, weet je dat je de kans loopt om een ongenadig hard pak op je donder te krijgen.

Weet u, ik ben eigenlijk wel trots op onze maatschappij. We kunnen met zijn allen op het scherp van de snede maatschappelijke thema's bespreken, dus ook over dierwelzijn en ons voedselsysteem. Maar je weet dat je over fundamentele grenzen heen gaat, als de bevolkingsgroep die ons voorziet in ons dagelijks brood zich vogelvrij voelt. Als zij en hun kinderen vrezen voor het moment dat radicale activisten bij hen op het erf komen. En als jonge boeren zich nog een keer goed achter de oren krabben of ze er eigenlijk wel zin in hebben iets te doen wat eigenlijk zó belangrijk is, maar door een klein groepje mensen zó opzichtig irritant wordt uitgekotst. Het is mooi om te zien dat als het er écht op aankomt, we ook in staat zijn om als maatschappij aan te geven: 'Dit gaat te ver, jullie doen niet meer mee.'

Daarom hoop ik tóch dat terwijl op dit moment in China honderden miljoenen varkens levend worden begraven, we in ons land samen op een fatsoenlijke manier ons voedselsysteem en dierwelzijn verder kunnen verbeteren.