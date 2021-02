Delen per e-mail

Van pandemie naar plandemie: investeer!

De coronapandemie levert steeds verdergaande en pijnlijker maatregelen op, met slechts een wankel vooruitzicht: geleidelijke vrijheid na massale vaccinatie. Daarna nog het gevaar van allerlei mutanten: bieden onze niet geheel uitgeteste vaccins afdoende bescherming?

De regering geeft nog geen overtuigende stip aan de horizon, daardoor ook geen voldoende succesvolle participatie in de huidige coronamaatregelen. En de zakken van Hoekstra raken na iedere ondersteuningsronde leger, met algehele langdurige armoede als troosteloos perspectief. Hoe deze neerwaartse spiraal doorbreken en naar een perspectiefvolle plandemie bewegen?

Waarom direct niet de nodige miljarden investeren in voldoende centrale pandemieziekenhuizen? Waarom direct niet de nodige miljarden investeren in versnelde zorgopleidingen, gevuld uit de werkzoekendengroep? Waarom niet de arbeidsvoorwaarden voor zorgpersoneel verhogen, zodat applaudisseren niet meer nodig is?

Kortom: via een plandemie voldoende capaciteit creëren zodat we het '10-jarig Rutte-tekort' ongedaan maken en structurele armoede voorkomen. Net als met de Deltawerken... we zitten nu nog veilig en welvarend!

Maarten Anthonise

Vlissingen

Kabinet en OMT, vertel voortaan eens hetzelfde

Waarom spreken het OMT en kabinet niet met één mond? Dat de aandacht voor corona verslapt bij de bevolking is niet zo gek. Wie kan het nu nog volgen?

Steeds is het voor het kabinet wachten op het advies van het OMT, vervolgens neemt men een besluit en dan gaat elk OMT-lid of minister zijn eigen, persoonlijke mening vertolken via de media. Een mening die indruist tegen de besluitvorming.

Dan is het logisch dat de bevolking, die de adviezen moet opvolgen, zo langzamerhand er ook het zijne van denkt. En dan krijg je dus een halfslachtig uitgevoerd beleid. Bijzonder slechte situatie.

Dus: spreek met één mond, straal eensgezindheid uit!

William Akkermans

Gilze

Kernafval de lucht in, dat is wél rocket science

In BN DeStem van 30 januari dacht een lezer twee sublieme oplossingen voor kernafval te hebben gevonden: ofwel de grond in, of naar de zon schieten.

Wetenschappers hebben dit allang onderzocht en het bleek allebei onmogelijk, echt té simpel bedacht! In stalen buizen in de grond stoppen komt op hetzelfde neer als vuil onder het tapijt schuiven. Het komt toch echt ooit weer boven. Dat kan duizenden jaren duren, maar die gevaarlijke stoffen hebben die dan ook en die hebben evenmin moeite met staal.

De ruimte in dan maar? Bedenk dat het nuttig laadvermogen van een raket slechts 1 procent is van de totale massa. Er moeten er dus nogal wat van de ruimte in. Bovendien, met even op de zon richten en schieten sla je de plank volledig mis.

Hier komt echt rocket science aan te pas, géén internetwijsheid! Niemand weet echt raad met dit buitengewone afval en anders had de heer Bouwmans dit toch zéker vermeld in zijn gastopinie van 23 januari?

Bart Zijderveld

Roosendaal

Saneer de democratie, sta minder partijen toe

De debatten van de Tweede Kamer volgend, maak ik mij als burger steeds ongeruster. Vijftien fracties, die voor het merendeel ook nog hetzelfde beweren. Als elke partij 10 minuten aan het woord is, duurt de hele cyclus inclusief interrupties al gauw tweeënhalf tot drie uur. De dienstdoende bewindspersonen zitten al snel met hun iPhone te spelen en beleefd achter hun hand te geeuwen. En als een Kamerlid uit een fractie stapt blijft hij of zij gewoon zitten - wéér een fractie erbij. Hoe is dit zo gekomen? Ik denk dat men moeite heeft naar elkaar te luisteren...

Het wordt, om geloofwaardig politiek te bedrijven, tijd om de democratie te saneren:

CDA, ChristenUnie en SGP, die de leer van Christus in hun grondslagen hebben vormen een partij. Binnen de partij kunnen verschillen bestaan - rekkelijken en preciezen - maar op relevante onderwerpen kan best overeenstemming worden bereikt.

PvdA, GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren, die zich focussen op de sociale verantwoordelijkheid van de samenleving, kunnen ook opgaan in een partij.

VVD en D66, die hoger opgeleiden en het zakenleven vertegenwoordigen, kunnen in één partij effectiever en efficiënter samenwerken dan afzonderlijk.

En de PVV en de versnipperde FvD kunnen best samen optrekken in opwekkende discussies.

Nieuwe partijen kunnen dan slechts tot het parement worden toegelaten als ze minimaal vijf zetels kunnen bezetten. Leden die een fractie verlaten moeten hun zetel aan de fractie laten.

Succes met het hoognodige saneren! Een (verwarde) kiezer.

Ir. L.T. Wassenaar

Prinsenbeek