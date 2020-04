Coronoscoop, week 15

column Waarom mijn vriend me niet meer kust

25 maart Mijn vriend kust me niet meer. O, hoe ik heb geprobeerd hem tot een klein zoentje te verleiden. Heb hem vanachter beslopen, maar ik ben blijkbaar niet zo stil als ik denk. Zielig gezicht getrokken, maar daar trapt hij niet in. Zelfs in ruil voor de vervelendste huishoudelijke klusjes, krijg ik geen kusjes.