‘Chapeau dames, jullie leren de mannen waar het écht om gaat met voetbal’

Vrouwenvoetbal

Ik las in BN DeStem van 29 juni het artikel van Eefje Oomen en heb ervan genoten van de eerste tot en met de laatste letter. In alle opzichten was het verhaal zeer herkenbaar. Ooit had het mannenvoetbal dezelfde charme. Het grote geld had zijn intrede nog niet gedaan. Maar belangrijker nog, het vrouwenvoetbal van nu geeft eens temeer aan hoe belangrijk ‘genieten’ is. Meer, ja veel meer, dan dat onder de grote druk van al dat geld te ‘moeten’ presteren. Chapeau voetbaldames, jullie leren de mannen op een geweldige manier waar het écht om gaat. Dankjewel!

Rob Oord, Etten-Leur

Appen en fietsen

Nog nooit eerder las ik zo’n kort-door-de-bochtartikel als dat van Ton Voermans in BN DeStem van 28 juni over appen op de fiets! Regeltjes zijn meestal een kwestie van oorzaak en gevolg. Ik zal er niet te diep op ingaan maar vooruit, één opmerking dan: als je je verveelt op de fiets moet je eens om je heen kijken naar het verkeer en omgeving. Dan rij je veilig en je ziet meer!

Kees Sandberg, Roosendaal

Fossiele brandstof

Tot mijn verbazing zag ik zittend aan de Nijmeegse Waalkade onlangs een constante stroom met kolenschepen richting Duitsland langskomen. Waar we in Nederland zo hypocriet zijn en centrales sluiten om de CO2-uitstoot te verminderen zie ik tegelijkertijd een constante ‘armada’ aan kolenschepen voorbijkomen. We zouden één Europa zijn met allemaal dezelfde regels, maar blijkbaar wil ons land het beste jongetje van de klas zijn. Als Nederland zo milieubewust is, laat deze transporten niet via onze havens gaan. Natuurlijk levert dat werkgelegenheid op, maar het sluiten van onze kolencentrales kost ook banen! In Duitsland zijn nog volop bruinkoolcentrales in gebruik en deze zijn volgens de geleerden nog vervuilender dan onze kolen. Hoe hypocriet zijn de politici hier in Den Haag?

Ad Horrevoets, Made

Misdaadbestrijding

De Tweede Kamer wil geen parlementaire enquête naar het volledig falen van de misdaadbestrijding. Dat begrijp ik wel. Michiel van Nispen (SP) geeft de uitslag al op voorhand: te weinig capaciteit, slechte samenwerking en privacywetten bemoeilijken de strijd tegen de georganiseerde misdaad. De georganiseerde misdaad zelf heeft namelijk wel genoeg capaciteit, werkt georganiseerd samen en heeft lak aan iedere vorm van privacy. Met andere woorden: de georganiseerde misdaad staat steeds met 3-0 voor! Met de invoering van de ‘Pluk-ze wet’ leek er even meer gerechtigheid te komen. Echter het probleem hiermee was dat de rijksbegroting al op voorhand rekening hield met miljoenen misdaadgeld dat via de deze wet de staatskas zou aanvullen. Toen door bovengenoemde argumenten de miljoenen niet binnenkwamen is de wet ogenschijnlijk uitgebreid naar alle burgers. En met de Belastingdienst als uitvoerende macht werkt deze wet bij de eerlijke burger verdomde goed.