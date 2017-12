Cashloze busrit twee keer zo duur?

Volledig scherm © BNDeStem

Arriva

Naar aanleiding van uw artikel op 2 december 2017 over ‘Arriva busdiensten cashloos’ schrijf ik u even. Het is zeer goed voor de chauffeurs, maar niet altijd voor de klanten. Mijn dochter en ik hebben hier slechte ervaringen na advies OV-voordeliger, het klopt beslist niet! Met betalen voor buslijn Oosterhout-Utrecht was het 12 euro retour, met OV-kaart Oosterhout-Utrecht kostte datzelfde ritje retour 22 euro.

Dit hebben we drie keer meegemaakt, dus samen hebben we 66 euro teveel betaald. We kwamen er achter door dames uit Oosterhout die tegelijk met ons vanuit de musical On your Feet in Utrecht naar huis gingen. Zij betaalden met pinnen 12 euro p.p. voor de retour, wij met OV-kaart 22 euro p.p.

Met chauffeur gesproken, na advies contact gezocht met Arriva. Mijn dochter heeft hen de kopie van de bonnen van de pinbetaling laten zien, maar er is niets mee gedaan. Je wordt verwezen naar de website. Ik voel me zwaar bedonderd als bejaarde!

J.W.J. Schulpen- van Loon, Teteringen

Carin Gaemers, samen met Hugo Borst.

Zorg

Het interview met Carin Gaemers in BN DeStem van 7 december jongstleden heb ik met veel aandacht gelezen. De passage over geldbesteding, werkverschaffing voor hoger opgeleiden en dat de top naar adviseurs rent, sprak me aan, mede gezien mijn eigen ervaringen. Ik heb stellig de indruk dat ook bij andere zorg(hulp)verlenende organisaties dit fenomeen bestaat. Helaas zou ik zeggen.

De column van Frank Bosman sloot hier min of meer bij aan door onder andere de stelling dat zorg geen product is in de termen van de markt. De term ‘Productie’ zoals gebezigd in onder meer ziekenhuizen is volgens mij ook een miskenning van de patiënten en van zorgvragende mensen in het algemeen.

Cees J. Verhagen, Nieuw-Vossemeer

Het pand van Amphia Ziekenhuis aan de Molengracht.

Verzorgd

Over vieze luiers en een mishandelde bejaarde... Heeft dit alles met de kerstgedachte te maken? Uit ervaring weet ik dat het – in tegenstelling tot de zorg in zijn algemeen – er in de ziekenhuizen wel goed aan toe gaat en die moeten toch ook op de kleintjes passen?

In een ziekenhuis zien de verzorgenden er ook beter uit. Ik vind bijvoorbeeld dat tatoeages niet kunnen. In een ziekenhuis zie je die ook niet. Ook vrijwilligers zie je daar alleen maar in de serviceverlening, die komen echt niet aan patiënten! De verpleeghuisdirecties moeten maar eens in de leer gaan bij het Amphia Ziekenhuis!