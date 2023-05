BRIEVEN | Fietsers pesten in Breda, elektrisch bakken kost meer gas, geen meelij met AZ-fans en urenlang vergaderen

COLUMN De BBB heeft gewonnen maar het land is verdeeld

Mijn stem ging naar een ander maar ik snap waarom BBB de grote winnaar is van deze verkiezingen. Caroline van der Plas voelt als ‘één van ons’. En dat is niet omdat ze hier in Brabant geboren is. Als deze vrouw debatteert met de premier, praat ze net zoals ze dat tegen de buurvrouw of de bakker zou doen.