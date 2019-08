‘Breng het zout terug in het Volkerak’

Volkerak

BN DeStem schreef onlangs dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Volkerak-Zoommeer nog voor 2030 wil verzilten. Mijns inziens een zeer verstandige maatregel om de natuur- en waterkwaliteit duurzaam op beter niveau te krijgen. Want in tegenstelling tot wat allerlei belangengroeperingen roepen, is daar op dit moment geen sprake van. In 1987 zag ik het Volkerak en de Eendracht van de ene op de andere dag veranderen van een dynamische zoute zeearm, waardevol onderdeel van de Oosterschelde, in een stagnante zoetwaterzinkput met alle bekende kwalen van dien. Sindsdien overheersen blauwalgen, plaaginsecten en woekerende (water)planten het gebied. De ooit paradijselijke schorren en slikken zijn verworden tot zogenaamde ‘gorzen’ met verwilderde wilgenbossen, giftige teken en grote grazers om de zaak enigszins in de hand te houden. Ongetwijfeld ook een soort (kunstmatige) natuur, rijk door een overmaat aan meststoffen, maar dan van een soort waar we er in Nederland te veel van hebben. Gaan we dan de komende tien jaar terug naar de situatie van voor 1987? Nee, daarvoor is de situatie helaas te veel veranderd. Maar dat door het terughalen van een stuk zoute dynamiek het Volkerak en omgeving interessanter en mooier zal worden, daarvan ben ik overtuigd.

Ruud van Oers, Rijsbergen

Boerka

Bestaat er geen respect meer voor politiek? Eerst de burgemeester van Amsterdam, vervolgens het openbaar vervoer in Nederland. Zij willen geen mensen met gezichtsbedekkende kleding weigeren. Waar is het respect gebleven met betrekking tot het Wetboek? Burgemeesters, die toch het voorbeeld moeten geven, lappen de wet aan hun laars. Wat verwacht je dan van burgers? Alles wordt maar gedoogd. Het beste is het Wetboek door de versnipperaar te halen en ieder zijn gang te laten gaan. Rutten roept: ‘Nederland is veilig’, maar elke dag worden er mensen vermoord. Ouderen durven niet meer de straat op. De boerka geeft een onveilig gevoel. Er kan een man onder zitten. Pasfoto’s maken met boerka of hoofddoek, terwijl de Nederlander zijn oren moet tonen. Waar gaat dit heen in dit land dat ooit veilig en tolerant was?

A. Marijnissen, Breda

Column 4Daagse

Een lezer uit Breda vond de column van journalist John Bas over de Nijmeegse 4Daagse vreselijk. Zelf heb ik als oud-Nijmegenaar en zesvoudig deelnemer aan de Nijmeegse 4Daagse het verhaal met een glimlach gelezen. Ik ben een groot fan van de column van John Bas en hoop dat hij er nog vele op deze wijze zal schrijven.

Fred Braam, Etten-Leur

Drugs

Ik wil graag reageren op de gastopinie in BN De Stem van 27 juli: De keizer heeft geen kleren aan. Dit verhaal ging o.a. over de oorzaken van gebruik van drugs en drugscriminaliteit. Een belangrijke oorzaak van dit probleem is mijns inziens, de gebruiker zelf. Want, gebruikt men geen drugs en weigert men aangeboden drugs, dan is er geen handel en wordt het ook niet gekweekt en/ of gefabriceerd. Een belangrijke oplossing, lijkt mij, is dat men zichzelf en anderen leert plezier in het leven te hebben zónder dat daarbij drugs nodig is. Of grote hoeveelheden alcohol.

Hoe je dat doet? Dat begint met zelf het goede voorbeeld geven en op zoek gaan naar hoe je jezelf en anderen kunt leren levensplezier te hebben. Dat kan niet zonder drugs e.d.? Jawel hoor, ik geniet al jaren van het leven zonder drugs. De kunst is vooral te leren hoe je voor jezelf en voor anderen het leven ‘zinvol’ kunt invullen. Dus ouders, opvoeders, onderwijzers en alle anderen die een voorbeeld vormen in deze maatschappij, ga daarmee aan de slag. En dat mag best wat kosten, lijkt mij.