'Breng de uitkeringen eens op het niveau van 2018'

Huur inhouden

Brabantse woningcorporaties willen dat het bij wet mogelijk wordt dat bij huurders met een uitkering preventief de de huur wordt ingehouden op die uitkering. Ik begrijp deze maatregel wel, maar met name gelet op de stijging van de algemene noodzakelijke kosten van levensonderhoud, een dak boven je hoofd, stijging van energiekosten, zorgkosten en gemeentelijke belastingen ben ik blij met de privacywetgeving en zelfbeschikking over gelden en middelen. Stel dat van al deze bovenstaande kosten de bijbehorende instanties zo’n preventieve maatregel zouden mogen toepassen, wat zou er dan overblijven van een bijstandsuitkering, AOW of pensioen?

De afgelopen jaren zijn de uitkeringen, pensioenen en AOW niet geïndexeerd of meegegroeid; de stijging van de maandelijkse vaste lasten zijn de afgelopen decennia met zeker 18 procent gestegen. En dan zijn de noodzakelijke levensbehoeften als in boodschappen nog niet meegerekend. In vind het dus een onbegrijpelijk voorstel. Ik zie liever de uitkeringen en de vaste lasten beter overeenkomen, dus breng die uitkeringen eens op het niveau van 2018.

A. Brouwers, Roosendaal

Insectenbeten?

In zijn artikel van maandag 18 juni heeft Cyril Rosman het over insectenbeten en de behandeling daarvan. En dat maar 6 procent van de bevolking weet hoe dat moet. Cyril zal zeker niet bij de 6 procent horen, want hij heeft het steeds over insectenbeten, terwijl de meeste insecten steken. En dan zijn er nog de verschillen bij het steken. Zo steekt de honingbij slechts eenmaal, want op zijn angel zitten weerhaakjes zodat deze in het slachtoffer blijft hangen met bijbehorend gifzakje. De hongbij gaat dood na het steken. Wespen en hornaars kunnen diverse keren steken, want hun angel is als een holle naald die er na de steek weer wordt uitgetrokken. Bijtende insecten zoals muggen boren met hun mond een klein gaatje in het slachtoffer en drinken daarna het bloed. Als de mug parasieten bij zich draagt, worden deze overgedragen op het slachtoffer, zoals bij de malariamug.

Jan van Leest, Zevenbergen

Pensioenen

Door het kabinet, vooral bij monde van Mark Rutte, wordt ons voorgehouden dat het economisch heel goed gaat in Nederland. Met het bedrijfsleven voor-al. De burgers in het land merken hier nog niet veel van. Op allerlei voorzieningen is de afgelopen jaren bezuinigd en vooralsnog zijn deze bezuinigingen niet teruggedraaid. We worden ook aangespoord vooral geld uit te geven om de economie te steunen. We lezen en horen ook dat ouderen een groot deel van onze bevolking vormen. Het zou een goed idee zijn, en het kabinet en de directeur van de Nederlandse Bank sieren, als de pensioenen van al deze ouderen zouden worden geïndexeerd! Zij en hun werkgevers hebben namelijk jaren betaald om hun pensioen bij elkaar te sparen. Zo is de goedgevulde pensioenpot tot stand gekomen. Als de pensioenen geïndexeerd worden, kunnen gepensioneerden de economie ook steunen.