Breda verdient een groeiparel aan de Mark

door Frank Toeset

Wethouder stedelijke ontwikkeling van Breda, Paul de Beer, gooide vorige week tijdens de debatavond bij de Gouden Cirkel een balletje op. Een oproep voor een iconisch gebouw op een voor Breda en omstreken iconische locatie: het voormalige CSM-terrein aan de Markkade. ,,Breda is het eerste station dat je tegenkomt met de trein vanuit de Randstad of België. We zijn de poort van Brabant”, zei de Beer. En hij heeft gelijk. In meerdere opzichten.

Quote In het masterplan voor de Kop van Zuid in Rotterdam is een ontwikke­lings­stra­te­gie bedacht, een groeimodel Frank Toeset, architect ,,Misschien moet het een gebouw zijn dat zich gedurende de tijd ontwikkelt. Verder heb ik er geen verstand van, dat laat ik aan de specialisten over”, zei De Beer. Die handschoen pak ik graag op! Er werd in de zaal al gesuggereerd dat het een mooie locatie kan zijn voor een Kunsthal. Kan. Als het gebouw zich in meerdere stadia ontwikkelt, betekent het ook dat ze een verzameling van functies kan herbergen. Het mag best een beetje stedelijk op die plek, met lef.

Cultuurfuncties gestapeld in een toren, dan denk ik aan het MAS in Antwerpen. Een interessant gebouw, waarin meerdere musea boven elkaar liggen, met eromheen gewikkeld een publiek toegankelijke route naar het dak, wat een prachtig uitzicht biedt op de stad. Maar MAS is als één gebouw ontworpen, bijna als een uit natuursteen gebikt blok.

In het masterplan voor de Kop van Zuid in Rotterdam is een ontwikkelingsstrategie bedacht, een groeimodel. In eerste instantie werd met beperkte hoogte gebouwd, tot de stedelijke structuur van het gebied af was. Toen dit nieuwe stadsdeel razend populair werd, konden nieuwe gebouwen bovenop de bestaande worden gezet. Daar was in de plannen al rekening mee gehouden.

Kunstmatig

Het Rotterdamse architectenbureau MVRDV ontwierp het Nederlands paviljoen voor de Expo 2000 in Hannover. Ze gingen uit van meervoudig ruimtegebruik, door typisch Nederlandse kunstmatige landschappen boven elkaar te stapelen. Het resultaat is een soort spekkoek van thematische functies.

Quote Een gebouw dat past bij de stedelijk­heid van het Breda van de komende decennia. Met lef en liefde bedacht, door steeds wisselende toparchi­tec­ten uit binnen- en buitenland Frank Toeset Een andere strategie om functies mee te laten groeien met de ontwikkeling van een gebied hanteert Vitra in Weil am Rhein. Ze hebben gekozen voor het ensemble. Vitra produceert meubels in het hogere prijssegment. Ze zijn vooral bekend door hun remakes van stoelen bedacht door topontwerpers als Eames, Jacobsen, Mies van der Rohe en Le Corbusier. Dat zijn allemaal architecten, dus leek het de fabrikant mooi hun bedrijfsgebouwen ook als meubels in het landschap door toparchitecten te laten ontwerpen.

Het begon met een kazerne voor de bedrijfsbrandweer. Een bijzonder gebouw, het eerste van een architecte die eerder nooit een opdrachtgever vond die de realisatie van haar gewaagde ontwerpen aandurfde: Zaha Hadid. Deze Britse architecte van Iraakse afkomst heeft inmiddels een imposant oeuvre nagelaten, waaronder postuum het havengebouw van Antwerpen. Na Hadid volgden Frank O’Gehry, Tadao Ando, Alvaro Siza en Herzog & de Meuron.

Voorspellen

Mooi toch, een gestapelde variant van het Vitra ensemble in Breda? Een gebouw dat past bij de stedelijkheid van het Breda van de komende decennia. Met lef en liefde bedacht, door steeds wisselende toparchitecten uit binnen- en buitenland. Je kunt er allerlei stedelijke functies in onderbrengen, passend bij dit nieuwe stuk centrum. Cultuur mag niet ontbreken, maar denk ook aan een plek waar de gemeenteraad samenkomt, de gemeente groeit uit haar jas op het Stadserf.

We kunnen nog niet voorspellen waar we over 5, 10 of 20 jaar behoefte aan hebben. Maar we kunnen er al wel ruimte voor maken. Het hoeft geen gebouw te worden die in hoogte de toren van de Grote Kerk evenaart, de 66 meter van het Gerechtsgebouw is hoog zat. Zo vorm je op termijn een duo, die samen een poort aan de rivier maken. We bouwen een groeidiamant, of om in de stijl van Breda te blijven een groeiparel aan de Mark!