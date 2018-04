Breda moet kans met komst intercity naar België met beide handen grijpen

door Arend Hardorff en Peter van der Aalst

Bredanaars zijn over het algemeen verzot op Vlaanderen en Antwerpen in het bijzonder. Naast de fiets (speeltuin in Meerseldreef!) en de auto, wordt de trein nu ook een snel en praktisch alternatief voor een dagje winkelen, cultuur snuiven, eten en Bollekes drinken in Antwerpen. Is dat een grote bedreiging voor Breda? Wij denken van niet. Een dagje of weekend eropuit gaan, is voor veel inwoners uit onze regio sowieso al iets wat ze in hun vrije tijd doen. Dus van een extra vervoersmogelijkheid van Breda naar België zal het effect op de (bestedingen in) de stad Breda verwaarloosbaar zijn.

Veel interessanter zijn de kansen in omgekeerde richting. Breda is voor veel Vlamingen al een populaire dagbestemming. Maar in praktijk bestaat die vooral uit het bezoeken van de IKEA (en de rest van de woonboulevard) en het eindeloos met de auto in de file staan voor de Barones-parking. Wij pleiten ervoor dat Breda echt de kansen gaat pakken, die de trein vanuit België gaat opleveren. Maar daarvoor zal Breda meer moeten doen dan traditioneel achterover leunen en denken dat alles wel aan komt waaien.

Visitekaartje

Het begint bij het aanzicht van de stad zelf. Al het werk aan het station lijkt acuut gestopt na de oplevering in de zomer van 2016, met lege winkels, loszittende bekabeling en hekken op vreemde plekken tot gevolg. Niet echt een visitekaartje. Maar dat geldt net zo goed voor de binnenstad zelf met een wildgroei aan terrassen, schreeuwerige uithangborden aan gevels, kledingrekken en plantenbakken buiten winkels. Als je vindt dat je een topbestemming bent, gedraag je dan ook zo. Dat ben je als beste binnenstad toch ook wel aan je stand verplicht.

Daarnaast heeft Breda wat betreft cultureel aanbod ook nog wel wat te winnen. Het al jaren ontbreken van een cultureel beleid heeft geleid tot een onduidelijk profiel op dat punt, met een nog zoekend Stedelijk Museum Breda als vlaggenschip daarvan. Een in dit verband interessant element als het meerdaagse festival voor Belgische muziek Ik Zie U Graag van Mezz, zou zich kunnen door ontwikkelen als culturele ontmoetingsplek voor zowel Belgen als Nederlanders. Sowieso biedt de focus op en het versterken van Bredaas-Belgische banden kansen, ook op het gebied van andere culturele stromingen en evenementen.

Die zuiderburen van ons zijn op het brede culturele front vaak verdomd innovatief en smaakvol. Wie Antwerpen zegt, zegt mode en vooruitstrevende bands en dj’s, maar vlak ook initiatieven uit bijvoorbeeld Gent niet uit.

Bijzonder en spannend

Wij pleiten er al langer voor om een samenhangend evenement­­en-,­ cultuur- en citymarketingbeleid vergezeld te laten gaan van een professionele en semi-onafhankelijke marketingorganisatie. Toerisme is niet simpelweg iets wat je er als ambtenaar een beetje bij doet. Dat het hier gezellig is, is al bekend. Maar wat maakt Breda nu bijzonder en ook spannend?

Steden als Tilburg en Eindhoven voelen al langer de urgentie om werk te maken van hun stad als vrijetijdsproduct en van de marketing die daarbij hoort. Breda heeft dus qua focus en professionaliteit een achterstand goed te maken en het wordt tijd dat de ambitie omhoog wordt geschroefd.

Een mooie taak voor het nieuw gekozen stadsbestuur na de verkiezingen van maart. Het zou zo zonde zijn als de trein eindelijk rijdt, maar de passagiers niet in Breda uitstappen.