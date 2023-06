Brabant moet versneld samenwerken aan haar toekomst: ‘Aanhoudende, structurele tekorten op de arbeidsmarkt hebben consequenties voor de economie’

COLUMN Trein vol: Trek aan de noodrem als u benauwd wordt

Mijn vriend en ik gingen deze week met de trein op pad. Een treinritje anno 2023 is: de ochtend van je werkafspraak alle opties open houden. Welke treinen vallen uit? Zit de jouwe erbij en gaat die ervoor of erna dan wel? Want er zijn trajecten waar ze er twee op de drie schrappen. Van Breda richting randstad zie ik dat regelmatig gebeuren.