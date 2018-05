Brabant is al groot Van Gogh Museum

door Frank van den Eijnden

Lees ook Van Gogh Museum moet naar Brabant verhuizen Lees meer

Quote De verbeel­ding gaat spreken wat de gevolgen zouden zijn geweest als het museum in Zundert had gestaan Frank van den Eijnden Afgelopen week stond in BN DeStem een gastopinie van Silvester Klaasman: Van Gogh Museum moet verhuizen naar Brabant. Als reden voert hij aan dat Vincent van Gogh door Brabant 'getekend' is en dus een museum met zijn werken hier thuishoort. Achterliggend idee van de schrijver is om hiermee de hoeveelheid toeristen in Amsterdam beter te spreiden over Nederland.

Op zich geen vreemd idee: het Van Gogh Museum trok in het afgelopen jaar 2,2 miljoen bezoekers van wie maar liefst 1,9 miljoen uit het buitenland. Het museum is daarmee een van de grootste attracties van ons land. Aardig om te weten is dat het Van Gogh Museum pas in 1972 in Amsterdam is geopend. In de jaren daaraan voorafgaand waren de verschillende locaties in Brabant ook in beeld, maar die slag is gemist. De verbeelding gaat spreken wat de gevolgen zouden zijn geweest als het museum in Zundert had gestaan. Zeker gezien het feit dat de afstanden in ons landje voor buitenlandse bezoekers te verwaarlozen zijn. Toeristen die op Eindhoven Airport landen, hebben al het idee vlakbij Amsterdam aan te komen. Andersom zien wij dagelijks meer bezoekers vanuit de hoofdstad ‘een dagje Nuenen doen’.

Spreiding

Verplaatsing van het museum lijkt weinig realistisch, maar investeringen in het Brabantse Van Gogh-aanbod dragen wel degelijk bij aan een betere spreiding. Amsterdam heeft er alle belang bij juist cultuurtoeristen voor de stad te behouden. Zij besteden bovengemiddeld en vormen een belangrijke economische factor voor Amsterdam. Maar de gedachtegang van Silvester Klaasman klopt. Topcultuur heeft een flinke aanzuigende werking op internationaal bezoek. Wanneer de rijksoverheid de cultuurmiddelen in de komende jaren wat meer over het land verdeelt, zal het bezoek zich automatisch verplaatsen. Een slimme koppeling tussen de nationale investeringsagenda voor economie en de basis infrastructuur voor cultuur zou niet alleen recht doen aan de economische positie van Brabant, maar ook een forse impuls betekenen voor de gewenste spreiding van bezoekers.

Dat we met topcultuur een dergelijke beweging op gang kunnen brengen, heeft Brabant in 2015 al laten zien met het Van Goghjaar en in 2016 met de tentoonstelling rondom Jheronimus Bosch.

Succes

Quote De wereldwij­de belangstel­ling om niet alleen het werk, maar ook het levensver­haal van Van Gogh te ontdekken, heeft ons doen beseffen dat Brabant goud in handen heeft Frank van den Eijnden Bij die twee jaren is het overigens niet gebleven. Al vanaf 2012 werkt Van Gogh Brabant met het Van Gogh Museum en het Kröller-Müller Museum samen om buitenlandse cultuurliefhebbers te verleiden meerdere Van Gogh-locaties te bezoeken. Dit heeft geleid tot de oprichting van de samenwerkingsorganisatie Van Gogh Europa, die het internationale Van Goghjaar in 2015 heeft geïnitieerd. VisitBrabant en het Nederlands Bureau voor Toerisme hebben fors bijgedragen om de impact van dat jaar te vergroten.

Het succes van het Van Goghjaar is aanleiding geweest om, met de ondersteuning van de Provincie Brabant, een ambitieus plan uit te werken. De wereldwijde belangstelling om niet alleen het werk, maar ook het levensverhaal van Van Gogh te ontdekken, heeft ons doen beseffen dat Brabant goud in handen heeft. Maar ook dat hier zorgvuldig mee om moet worden gegaan. Om Vincents erfgoed aan volgende generaties door te kunnen geven, heeft Van Gogh Brabant in 2016 een beschermings- en investeringsplan opgesteld rondom het levensverhaal Becoming Vincent. Daarbij gaat het om investeringen in zowel musea in ’s-Hertogenbosch, Zundert, Tilburg, Nuenen en Etten-Leur, als een ode aan 39 Van Gogh-monumenten die Brabant rijk is.

Plannen schrijven is mooi, maar het komt aan op realisatie. Na een periode van voorbereiding start Van Gogh Brabant dit jaar met stevige investeringen. In 2019 worden de voorzieningen en permanente tentoonstellingen over Vincents’ leven in Zundert, Etten-Leur en Nuenen uitgebreid. De culturele betekenis van Vincent wordt aan de hand van zijn Brabantse roots op een indringende en educatieve wijze zichtbaar gemaakt. Daarbij wordt ook uitleg gegeven over de in Brabant verspreide monumentale locaties. Tevens volgt er in 2019 een grote Van Gogh-tentoonstelling in Het Noordbrabants Museum waarin de relatie van Van Gogh met zijn vrienden en familie centraal staat. Dit zijn geen incidentele ontwikkelingen. Kijk maar eens naar de bijzondere verwerving van drie Van Gogh’s die Het Noordbrabants Museum op haar naam heeft staan.

Nationaal park

Quote We willen het erfgoed van Van Gogh door kunnen geven aan volgende generaties Frank van den Eijnden En de komende jaren gaan we in Brabant hiermee verder. Maar misschien nog belangrijker: Brabant is al één groot Van Gogh Museum! Buitenlandse bezoekers genieten nu al van de populierenlanen, watermolens en boerenakkers in combinatie met de moderne, innovatieve kant van Brabant. Deze parallellen willen wij aan de hand van het levensverhaal van Vincent van Gogh laten zien. Een verplaatsing van het Van Gogh Museum zou een miljoenenoperatie betekenen. Die investering zouden wij liever samen met het Rijk en het bedrijfsleven richten op het versterken van onze Van Gogh Monumenten en de ontwikkeling van een Van Gogh National Park. Hiermee bouwen we op eigen kracht en aan de hand van het levensverhaal van Van Gogh aan een eigentijds internationaal aanbod waarmee we het Brabant van nú laten zien.

Via de Van Gogh Storyline die we met Van Gogh Europa ook de komende jaren blijven ontwikkelen, hebben we in 2015 de basis gelegd voor de zogeheten Hollandcity-strategie van het Nederlands Bureau voor Toerisme. Voor buitenlandse bezoekers is de afstand tussen Amsterdam en Brabant te verwaarlozen. Daar maken we nu al volop gebruik van en dit gegeven biedt nog meer kansen.

Het mag echter niet blijven bij alleen promotie-inspanningen. Er zullen ook rijksbijdragen nodig zijn om het Van Gogh-erfgoed te beschermen, beter te ontsluiten en inhoudelijk te versterken. Mocht op basis van onze gezamenlijke inspanningen het Van Gogh Museum dan toch overwegen zijn leven en werk nog dichter bij elkaar te brengen, dan ontvangen we hen met de welbekende Brabantse gastvrijheid.