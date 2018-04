‘Blijf vooral staken! De intentie is juist’

Bied weerstand

Vooral blijven staken! De docenten doen tenminste wat meer mensen zouden moeten doen. Iedereen, behalve de docenten, slikken alles voor zoete koek. Maar wel klagen over de politiek. Zelfs demonstraties zijn inmiddels via vergunningen gereguleerd. Waar gaat het naartoe? Algehele betutteling! Bied weerstand, blijf staken!

Mayk Nijkamp, Breda

Oppotten

Het basisonderwijs legt voor alle problemen de schuld bij de overheid en dat is feitelijk onjuist. De werkgevers zijn stichtingen zoals De Waarden in de gemeente Moerdijk. Zij potten massaal geld op dat onder meer bestemd is voor salarissen. Hier een oplossing: de stichtingen geven alle medewerkers 15 procent salarisverhoging. Die kans mogen ze als werkgever niet laten schieten. Ze hebben er de middelen voor. Vervolgens gaan ze als besturen van de stichting staken, om de overheid te overtuigen de reserves aan te vullen (waarvoor die zo hoog moeten zijn begrijp ik overigens niet).

De voordelen op een rij: ouders hoeven geen noodgrepen meer uit te halen en geïrriteerd te reageren; de onderwijzers vechten immers tegen de overheid en niet tegen de ouders. Ook wordt het vak weer interessant, want er wordt beter verdiend.

Er zal een overschot aan onderwijzers ontstaan, waardoor de stichtingen een flexibele schil kunnen opbouwen. Dat is nog eens een win-winsituatie. Stichtingen hoeven niet meer in paniek te raken bij een griepgolf. Ik zou daarnaast bij elke school iemand aannemen die veel randverschijnselen – zoals de papierwinkel, plannen/organiseren en de nieuwsbrief – van de onderwijzers kan overnemen. Die verdient zichzelf terug. Wanneer komt dat inzicht op het juiste bureau terecht?

Adrie van den Eijnden, Fijnaart

Toekomst

Kinderen zijn onze toekomst. Het onderwijs aan kinderen is bepalend voor hun verdere leven. Onderwijs moet dus goed zijn. Je hebt alleen maar goed onderwijs als je goede, gezonde, fitte, uitgeruste docenten hebt. Laat de onderwijzers dus maar staken, net zo lang tot ze dezelfde rechten hebben als docenten in het voortgezet onderwijs.

Hannie van Opstal, Gilze

Werkdruk

Ook ik heb vrijdag gestaakt. Dit jaar heb ik een groep van 20 leerlingen. Dat zijn ongeveer 10 leerlingen minder dan ik voorgaande jaren had. Ik merk veel verschil. Dan bedoel ik in werkdruk, maar ook in tijd en aandacht die ik nu voor elk kind heb om het te helpen. Die aandacht gun ik elk kind! Daarom staak ik vrijdag en lever mijn salaris die dag in. Jammer dat veel ouders dit niet begrijpen. Zij balen ervan dat ze opvang moeten regelen, maar dat wij dit vooral voor hun kinderen doen, lijken ze niet te zien. Er wordt vaak niet verder gekeken dan de hogere salariseisen. Maar mij gaat het vooral om de grote klassen en de werkdruk.

Jessica Rietbergen (leerkracht groep 6), Bergen op Zoom

Profiteurs?

Bankdirecteuren mogen, ondanks soms slechte prestaties, altijd rekenen op een vette bonus bovenop hun toch al riante salarissen. Dat geldt ook voor bestuurders van zorginstellingen of onderwijsorganisaties. Zij kunnen hun bonusjes bemachtigen door het creëren van plofklassen en door leerkrachten meer taken te laten uitvoeren. Ook politici houden er soms bergen met vetbetaalde commissariaten op na. Om nog maar te zwijgen van de geldverslindende Europarlementariërs. Kortom, in de top, en ook ruim daaronder mag gegraaid worden bij het leven en maar weinig mensen zijn bereid dat aan de kaak te stellen. Maar als de man/vrouw op de werkvloer ook eens vraagt of het vele werk een keertje normaal gewaardeerd kan worden, worden ze vaak weggezet als luie profiteurs. Opkomen voor je recht is een plicht. Dat geldt zelfs voor de onderwijzer!

M. Philipse, Wouw

Kwaliteit

Graag wil ik ouders de volgende vraag stellen: hebt u liever een gestreste, onderbetaalde chirurg aan uw bed staan? Is uw antwoord hierop keihard nee, dan vraag ik mij af waarom wij dit wel toestaan in het (basis)onderwijs. Hoe komt het dat wij in deze tijd van emancipatie onze leraren oneerlijk belonen? Nog steeds krijgen basisschoolleraren structureel een lager salaris dan hun collega’s in het voorgezet onderwijs. De kwaliteit van onderwijs gaat achteruit door jarenlange, structurele bezuinigingen, vernieuwingen als het passend onderwijs, verdwenen conciërges, geld dat blijft steken in de tussenlagen, elektriciteitsrekeningen en te dure gebouwen.

Denk aan het bovenstaande als leraren hun werk neerleggen. Dat doen ze niet graag. Hun verantwoordelijkheidsgevoel voor goed onderwijs is groot. Geef ze een salaris dat hun drukke bestaan rechtvaardigt. Verlaag de werkdruk, dan zorgen zij ervoor dat uw kind beter onderwijs krijgt. Meer handen, met kleinere klassen, zorgt voor betere begeleiding en beter onderwijs.

Blijf vooral achter de leraren staan en eis samen met hen respect op. Zij hebben een belangrijke taak in het opvoeden van onze kinderen.