Blijf ook eens zitten na een concert

Als ik zelf niet zo enthousiast ben over een uitvoering en demonstratief blijf zitten, voel ik me een zure spelbreker. Sinds een paar jaar lijkt het in ons land verplicht om met zijn allen op te staan tijdens het slotapplaus. In Frankrijk, België, Duitsland en Engeland is opstaan na een concert een zeldzaamheid. En dat moet het ook zijn. Een middel waar je bij hoge uitzondering naar grijpt om te laten merken hoe musici je in vervoering hebben gebracht.