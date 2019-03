Bienvenido, laat die Vuelta maar komen

LezersreactiesHet duurt nog anderhalf jaar voor er een Spaans wielerfeest losbarst in West-Brabant. Nu al is duidelijk dat de Vuelta wel wat duiten gaat kosten. Daar zit de meerderheid echter niet mee, blijkt uit reacties van veel lezers.

Dat de Ronde van Spanje volgend jaar in Utrecht start en ook een etappe dwars door West-Brabant krijgt, vinden talloze wielerfanaten in deze regio geweldig nieuws. Logisch natuurlijk, want hoe vaak krijg je de kans zo’n groot wielerspektakel zo dicht bij huis te beleven?

Een reële vraag is wel hoe lang je als supporter langs de kant van de weg echt kunt genieten, want de kans is vrij groot dat het peloton in een flits en een zucht is langsgeraast op de vlakke wegen hier. Maar dat zal de echte fanaten waarschijnlijk een zorg zijn. Die vinden het maar wat mooi dat de internationale top van het wielrennen op de weg deze regio aandoet. En dat mag ook best wat kosten, zo blijkt uit diverse reacties die we hebben ontvangen.

Gegoochel

Toch, kritiek klinkt er ook. Zelfs onder reageerders die zichzelf onder de wielerfans scharen. Zij vinden het op zich mooi dat er volgend jaar zomer zoveel toprenners door het West-Brabantse landschap razen, maar tegelijkertijd vinden ze eigenlijk dat de Ronde van Spanje in Spanje moet blijven. Al dat gegoochel met startlocaties op andere plekken in Europa, waar is het goed voor? De wielrenners zelf zullen ook niet per se staan te juichen dat ze na een aantal stevige etappes op het vliegtuig moeten stappen, om de wedstrijd een stuk zuidelijker op het continent te hervatten. Alsof drie weken nagenoeg onafgebroken zwoegend op een fiets zitten een lichaam al niet genoeg geweld aandoet.

Maar onze stelling ging erover of het verspilling van gemeenschapsgeld is om de Vuelta, zoals de Ronde van Spanje ook wordt genoemd, door West-Brabant te laten razen. De organisatie vraagt weliswaar geen geld aan gemeenten voor de doorkomst van het wielerfestijn, maar gemeenten draaien wel op voor de kosten die gemaakt moeten worden om van zowel wielrenners als supporters de veiligheid te garanderen. Denk aan het plaatsen van dranghekken, het zorgen voor verkeersregelaars, het afsluiten van routes en plaatsen van verwijsborden voor omleidingsroutes, et cetera.

Schatting

Roosendaal gaf vorige week al aan ervan uit te gaan dat de doorkomst van de Vuelta de gemeente zo’n 40.000 euro gaat kosten. En deze week kwam ook Bergen op Zoom met een schatting van de onkosten: 20.000 tot 35.000 euro.

Via Facebook kwamen er voornamelijk reacties binnen van vrouwelijke lezers, die het in de meeste gevallen zonde van gemeenschapsgeld vonden. Maar er reageerden ook genoeg wielerliefhebbers die niet kunnen wachten tot het zover is dat de Ronde van Spanje hierlangs koerst. Ongeacht wat dat spektakel moet gaan kosten.

Via de mail laat Ron weten dat hij vindt dat de cijfers omtrent de kosten die de doorkomst van de Vuelta met zich meebrengen per gemeente openbaar gemaakt zouden moeten worden. Zodat inwoners kunnen aangeven of ze het ermee eens zijn dat gemeenschapsgeld naar zo’n doel gaat. ‘Er wordt ook geen overheidsgeld gestoken in een F1. Wat ik overigens ook terecht vind’, aldus Ron. De vraag is daarom volgens hem of het dan wel te verkopen is aan burgers dat in een passerend wielerfestijn wel door de overheid wordt geïnvesteerd.

Hieronder een kleine greep uit de overige reacties die we binnen kregen over de kosten van de Vuelta:

In eigen land

Ook al ben ik een wielerliefhebber, ik vind dat een Vuelta, Giro en Tour de France in hun eigen land dienen te blijven, dus dat er geen commerciële, verre uitstapjes gemaakt moeten worden. Hooguit kan de start van een wedstrijd in een aangrenzend land in een stad plaatsvinden. Vlakbij de grens.

Hans Hoppenbrouwers, Breda

Leve de Vuelta!

Wat een geweldig sportnieuws, dat de Vuelta volgend jaar augustus een etappe gaat rijden door de regio West-Brabant. Het zal een historische gebeurtenis worden, die bij de vele West-Brabantse wielerliefhebbers voor altijd in hun herinnering zal blijven. Laten we er daarom met zijn allen een prachtig feest van maken! Wij in Oosterhout zijn dat zeker van plan met de organisatie van allerlei activiteiten rondom deze éénmalige wereld-attractie, die ons zo maar gratis wordt aangeboden. De wereldtoppers van de huidige wielersport te mogen aanschouwen op onze eigen West-Brabantse wegen, wat willen we nog meer?

De kosten voor de beveiliging hoeven helemaal niet zo hoog te zijn, de wielersupporters zullen zich, zoals altijd, enthousiast en goed gedragen! Op zondag 23 (of 16) augustus belooft het een groot festijn voor onze regio te worden. Geen negativisme over kosten of verkeershinder, maar allemaal positief meedenken om er in elke West-Brabantse gemeente een waar feest van te maken. Vuelta Cyclista d’Espana bienvenido a West-Brabant!