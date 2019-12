Bewuster winkelen vind ik knap lastig

Geef uw meningHet is een bekend fenomeen: daags na Sinterklaas en in de dagen na Kerstmis stroomt de website Marktplaats.nl vol met goedbedoelde, maar ongewenste cadeautjes.

Vorig jaar waren dat vooral gereedschap, dvd’s en sieraden. We geven elkaar graag presentjes met de feestdagen, maar kopen we vooral om te kopen, of denken we bewust na over wat we aan de ander geven? Wat heeft het voor zin zomaar wat te kopen, als de ontvanger het presentje liever kwijt is dan rijk? Moeten we sowieso met zijn allen niet wat meer consuminderen?

Een gemiddeld huishouden besteedt zo’n 80 tot 100 euro per persoon aan sinterklaascadeaus. Met kerst is het aantal pakjes vaak minder, maar wordt aan die cadeautjes wel meer geld uitgegeven. Ook aan eten en drinken wordt in december veel geld gespendeerd. Supermarkten liggen vol met extra lekkere gerechten om tijdens de feestdagen wat bijzonders op tafel te kunnen zetten. Reclames op tv en folders in de bus sporen ons aan ons geld te laten rollen. Maar is dat in het kader van verduurzaming en (milieu)bewust leven nog wel van deze tijd? Zouden we met zijn allen niet bewuster moeten winkelen om ons steentje bij te dragen? Of vindt u dat lastig, zijn de verleidingen te groot?

Wat denkt u?