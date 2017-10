Beter Doel sluiten dan pillen slikken

Binnen nu en anderhalve week heeft iedereen die ervoor in aanmerking komt jodiumtabletten in huis. Dat zijn alle minderjarigen en zwangere vrouwen die binnen een straal van 100 kilomter van een kerncentrale wonen en ook de veertig-minners die binnen 20 kilometer van zo’n centrale wonen.

Als er bij een ongeluk radioactief jodium ontsnapt uit zo’n nucleaire energiefabriek, lopen zij kans schildklierkanker te krijgen. De jodiumtabletten verminderen dat risico, redeneert de overheid.

Critici merkten op dat het fijn pillen slikken is bij een ontploffende kerncentrale, maar dat je om te overleven veel beter de auto pakt en razendsnel zo ver mogelijk van de rampplek wegrijdt. Anderen trekken die kritiek wat serieuzer door. Zij vinden dat de overheid niet de gevolgen van het gevaar moet beperken, maar het gevaar zélf moet wegnemen.

U bent het met hen eens, zo blijkt uit de reacties die bij ons binnenkwamen: een doosje jodiumpillen lost niets op.

Vluchten

Deze tabletten zullen bij veel mensen het gevoel geven dat het wel meevalt. Je neemt een tabletje in en het gevaar is geweken. Zij kunnen alleen voor een korte periode de schildklier beschermen tegen de opname van radioactief jodium, verder is er nog een tiental andere radioactieve stoffen die vrijkomen. Duizenden mensen moeten vluchten over de weg en de hele omgeving is voor honderden jaren onbegaanbaar. Gevolg: de samenleving zoals wij die kennen is niet meer. Daar helpt geen pilletje tegen!

Cora Stolk, Dinteloord

Schijnveiligheid

Jodiumpillen kunnen soms, even, enige bescherming bieden tegen vrijgekomen radioactief jodium. De grenzen van de twee pilzones van 20 kilometer en 100 kilometer zijn trouwens zo arbitrair als maar zijn kan.

De radioactieve wolk na een kernramp kan in korte tijd al veel verder gewaaid zijn; het hangt af van onder andere windkracht, windrichting en neerslag (fall-out). Bij een nucleaire ramp komen nog enkele tientallen andere gevaarlijke radioactieve stoffen vrij, bijvoorbeeld cesium, strontium en plutonium. Jodiumpillen helpen daar niets tegen.

Jodiumpillen bieden dus vooral ook schijnveiligheid. Ervoor zorgen dat de vier (!) Doelse kernreactoren en die ene in Borssele zo snel mogelijk sluiten, dat is het allerbeste wat onze overheid voor onze volksgezondheid kan doen.

Jan Veraart, Steenbergen

Zoethoudertje

Aangezien de actiegroepen weinig meer kunnen doen, moet nu de regering ons gaan beschermen tegen deze onverantwoordelijke praktijken van onze zuiderburen. Die levensgevaarlijke kerncentrales moeten dicht. En snel. Voor het te laat is. Er wordt gespeeld met het leven van ik weet niet hoeveel mensen. Maar de regering luistert niet naar het volk , daar zijn we nu wel achter.

Dus: jodiumpillen? Inderdaad. Een zoethoudertje. Ik hoop dat mijn man thuis is als het binnenkort zover is, zodat de auto voor de deur staat en we met gas onderin kunnen vertrekken.

Anja de Geus, Fijnaart

Vragen

Ik heb geen flauw idee of mensen de jodiumpillen gaan slikken of in hun auto stappen als het fout gaat in de kerncentrale in Doel. Wie het wel weet, mag het zeggen. De enigen met een beetje ervaring zijn de Japanners en die zijn zo anders (volgzamer) dan de Nederlanders, dat het niet te vergelijken valt.

Uit een rapport blijkt dat de distributie van de jodiumpillen in Japan niet helemaal goed gegaan is, dus waarom zouden wij het beter doen. Schijnbaar kunnen jodiumpillen helpen in geval van nood en daarvoor ben ik de overheid wel dankbaar dat ze de pillen uitdeelt. Dan hoeven we ons in ieder geval geen zorgen te maken over de distributie zoals in Japan.

Maar of ik ze ga innemen of halsoverkop in mijn auto stap, weet ik nog niet, maar ik leg ze wel in mijn meterkast voor het geval dat. Ondanks dat ik tevreden ben over deze verspreiding, ben ik wel zwaar teleurgesteld over de uitleg op de kaart die ik in de brievenbus heb gekregen. Er staat alleen op dat ik naar een website moet gaan, maar wat als ik nou geen internet heb… O nee, voor die oude mensen zonder internet hebben de pillen toch geen zin. Eigenlijk levert die kaart alleen maar vragen op. Waarschijnlijk heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant daarom een website gemaakt (www.eendoosjemetvragen.nl) om die vragen te beantwoorden.

Johan Luiten, Bavel

Alternatieve energie

Zeker een bewustwordingsproces, maar een tabletje helpt niet voor alle andere kwalen en kankervormen die je oploopt door straling! Dus: sluiten deze centrale en snel alternatieve energiebronnen opstarten!

Adrienne Berents, Breda

Gevaar wegnemen

Mijn mening is dat de overheid niet de gevolgen van het gevaar moeten beperken, maar het gevaar zelf weg moeten nemen. En Doel moet dicht!