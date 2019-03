Beste onderwijzers (m/v), mag het een onsje meer zijn?

Lezersbrieven Maickel Prasing heette in zijn carnavals­preek alle mensen welkom in zijn kerk

15 maart Naar aanleiding van het verhaal Rumoer om regenboogpad in BN DeStem van 8 maart, vraag ik mij af: Waarom wordt er zoveel aandacht geschonken aan een stel conservatieve medeburgers die het goede werk van een pastoor afbreken? En dat is nog zacht uitgedrukt, want we vinden het hoogst ongepast om iemand met naam en toenaam zo in de krant te beledigen. Pastoor Maickel Prasing heeft in zijn carnavalspreek alle mensen van harte welkom geheten in zijn kerk, niemand uitgezonderd! Waarom moet hij nu op zo’n bijna onmenselijke manier weggezet worden door een stel ‘liefdeloze onruststokers’? Wat is er mis met de boodschap die in de kerk verkondigd werd? Lhtb’ers zijn ook mensen en in onze parochie doen ze ook nog eens een keer veel goed werk, ze werden er zelfs voor in het zonnetje gezet! Waarom worden die lieve mensen uitgemaakt voor zondaars? Kijk naar jezelf, doeslief en niet zo kwezelachtig.