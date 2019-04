Beslis niet vóór tieners, maar samen mét tieners

GASTOPINIEDe jeugd van tegenwoordig wil best meepraten over onderwerpen die (ook) hen aangaan, maar mag dat vaak niet. Het wordt tijd dat de politiek deze leeftijdsgroep serieus gaat nemen.

door Mijntje Stoof, Eef de Jong, Roos Janssen en Amber Vader

Er worden doorgaans veel beslissingen óver tieners genomen. Denk aan het wel of niet verplicht vaccineren, veranderingen in het onderwijs, het verbieden roken en alcohol, de gezonde kantine op scholen, zaken betreffende jeugdzorg, et cetera. Naar de mening van tieners hierover wordt niet gevraagd.

Veel maatregelen houden bovendien verboden of verplichtingen in. Over de eigen verantwoordelijkheid van tieners hoor je zelden wat. Maar ook algemene onderwerpen raken tieners. Denk aan besluiten over hoe lang we moeten werken of over het klimaat, waarvan de jeugd van nu de rekening gepresenteerd krijgt als gevolg van het (wan)beleid van deze en vorige generaties. Meepraten over deze zaken? Ho maar.

Positie van jongeren

Een speciale ‘Staatscommissie parlementair stelsel’, onder leiding van oud-minister Johan Remkes, heeft zich over onze democratie gebogen en eind 2018 het advies Lage drempels, hoge dijken uitgebracht. Dit advies staat binnenkort op de agenda van de Tweede Kamer. Remkes keek naar de positie van jongeren en kwam tot twee zwakke aanbevelingen om tieners actiever te betrekken:

* Er moeten meer stemkantoren op scholen komen.

* Het vak Burgerschap op scholen moet worden uitgebreid.

Wij tieners worden niet enthousiast van deze aanbevelingen. We krijgen op school al het vak Staatsinrichting en Burgerschap en leren over het stemrecht dat we nog niet mogen toepassen. Hoe frustrerend is dat!

Quote Hebben tieners er wel verstand van?, zult u denken. Hoogleraar Economie Barbara Baarsma vindt van wel. Zij pleitte al eens voor verlaging van de kiesgerech­tig­de leeftijd Circa 1,2 miljoen tieners van 12 tot en met 18 jaar hebben geen enkele invloed op het beleid in Nederland. Tal van andere landen hebben al wel stappen gezet deze leeftijdsgroep serieuzer te nemen. Zo is in Brazilië het stemrecht al sinds 1988 vanaf 16 jaar. Argentinië, Ecuador, Cuba en in Europa Oostenrijk, Bosnië, Malta, Isle of Man en een aantal Duitse deelstaten, zijn inmiddels gevolgd. In Indonesië, Sudan en Ethiopië mogen tieners vanaf 17 jaar stemmen.

Hebben tieners er wel verstand van?, zult u denken. Hoogleraar Economie Barbara Baarsma vindt van wel. Zij pleitte al eens voor verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd. In Het Financieele Dagblad zei zij in een interview, dat als bijvoorbeeld Britse tieners hadden mogen stemmen, er geen Brexit was geweest. Oudere kiezers hebben nu de toekomst voor de Britse jeugd bepaald.

Maar er zijn ook andere manieren om jongeren meer invloed te geven. Denk aan het instellen van een jeugdparlement, of het reserveren van parlementszetels voor jongeren. Dit laatste gebeurt al in Rwanda. Ook het houden van tienerreferenda over tieneronderwerpen is een optie. Neem tieners in ieder geval serieus! Helaas ontbreekt bij de Nederlandse politiek tot nu de creativiteit of de wil om daar serieus over na te denken.

Tienerpartij

Op de Effent Mavo in Oosterhout is een Tienerpartij opgericht. Die geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Oosterhoutse gemeenteraad. De partij is nu vijf jaar actief en de eerste succesjes zijn geboekt. Er is meer aandacht voor fietsers, iPads worden beschikbaar gesteld aan scholieren uit gezinnen met een kleine beurs, we mochten meepraten over de profielschets voor de nieuwe burgemeester en er komt streetart in de binnenstad. Machtsmiddelen hebben we niet. We kunnen onderwerpen enkel onder de aandacht brengen en dan maar hopen dat de gemeente jeugdvriendelijk genoeg is om ons serieus te nemen.

Wij hopen daarom van harte dat de Tweede Kamer straks bij het bespreken van het rapport van Remkes de democratische invloed van tieners beter gaat regelen. Dat zorgt zeker voor meer mondige, maatschappelijk betrokken burgers. Want eerlijk is eerlijk, meneer Remkes: van een stemlokaal op school is nog nooit iemand politiek bewust geworden.